Американская методичка уже работает в Казахстане

Ровно год назад в преддверие инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне вспыхнули массовые беспорядки. Десятки тысяч сторонников проигравшего выборы Дональда Трампа высыпали на улицы американской столицы и взяли штурмом Капитолий. Тогда и власти США и других стран назвали их «террористами». Но сегодняшних бунтовщиков в Казахстане запад окрестил «повстанцами». Налицо двойные стандарты, уверен Олег Лурье.

А реакция целого ряда СМИ, в том числе и российских, говорит о том, что все события в Казахстане были заранее спланированы.

- На целом ряде радиостанций тут же появились материалы, что это размещение миротворцев ОДКБ в Казахстане - смертельная угроза для России, - отмечает Лурье. - Есть даже некий, так называемый, конгресс интеллигенции в России, который выпустил обращение «Мы против силового вмешательства». И сотни подписей.

Кроме того, расследователь обращает внимание, что с началом казахстанского бунта «проснулись» уже давно спящие оппозиционные каналы:

- Тот же канал NEXTA, который двигал белорусские протесты, тут же выкладывает готовые материалы: воззвания, обращения... И везде указано, что это как бы повстанцы, а вот там были террористы.

Главный выгодополучаетль от беспорядков Лурье называет США. По его словам, этот аргумент Штаты будут активно использовать на международной арене.

- У них цель – обозначить. Сейчас будет четко обозначено, что Россия чуть ли не вмешалась во внутренние дела Казахстана, рвущегося там к свободе и так далее. Формулировки известны, они уже есть - даже сравнивают действия России со вторжением в Афганистан. Буквально за сутки. И, посмотрите, сразу появились петиции-обращения. Это все «методичка». Она уже работает в Казахстане.