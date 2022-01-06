В Новый год - со старыми долгами: разведенный Лепс терпит убытки, а МакSим ищут судебные приставы

Певец Григорий Лепс Фото: Иван МАКЕЕВ

Входить в январь с долгами рискуют, пожалуй, лишь самые отчаянные: всем известно - как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вот и звезды, как выяснил сайт kp.ru, оказались людьми суеверными: дыры в бюджете, о которых мы писали в декабре, большинство артистов успели залатать. Так, Филипп Киркоров погасил задолженность по налогам в 1 млн 48 тысяч рублей; певица МакSим - в 411 тысяч; Никита Пресняков - в 263 тысячи... А вот друг поп-короля Давид Манукян не смог подтвердить свою платежеспособность перед ФНС: у него по-прежнему не закрыты платежки на 243 тысячи.

Впрочем, проштрафился не только Дава. По данным kp.ru, в должниках оказалась и Анастасия Волочкова. В первые дни января балерина укатила на Мальдивы, где купается в океане и любви нового кавалера, которого увела из-под носа невесты на программе "Давай поженимся". Между тем, дома королеву шпагатов ждут неоплаченные счета от налоговой на 296 тысяч рублей - примерно столько стоит перелет эконом-классом на Мальдивские острова и обратно.

Балерина Анастасия Волочкова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Григорий Лепс, который в честь развода переписал на жену прибыльный ювелирный бизнес, остался у разбитого корыта: его "Лепс-Оптика" закончила 2021 год с убытками на 1,7 млн рублей. Это неудивительно: в "коронакризисные" времена позволить себе очки от шансонье могут немногие: стоимость аксессуаров - от 390 до 520 тысяч рублей.

Виктория Боня в новогодние праздники курсирует между "родным" Монако и Коста-Рикой, демонстрируя в соцсетях все атрибуты красивой жизни. Тем временем, в России на светской львице висят долги: за квартиры, машины и прочее имущество выпускница "Дома-2" не доплатила казне 116 тысяч рублей налоговых отчислений.

Игоря Матвиенко налоговая служба тоже взяла на карандаш: его долг - ровно 100 тысяч рублей. Причем, по личным налогам продюсер чист, а сумма с пятью нулями появилась в качестве штрафа за налоговые нарушения.

Певица МакSим Фото: Михаил ФРОЛОВ

У певицы МакSим, рассчитавшейся с ФНС, подоспели новые траты: за неправильную парковку, непристегнутый ремень и прочие нарушения ПДД звезда задолжала дорожной полиции 57 тысяч рублей. Из них 19 тысяч теперь будут "выбивать" судебные приставы: на сайте ФССП Марина Максимова числится в черном списке должников.

Бари Алибасов, который после многочисленных скандалов с "Кротом", разводом и дележкой квартир ушел в тень, накопил долгов по налогам на 115 тысяч рублей. А его сын Бари-младший даже обскакал знаменитого отца: у него в бюджете брешь на 149 тысяч по налоговым платежам.

Родные Александра Градского постепенно гасят долги музыканта, вскрывшиеся после его смерти. Изначально сумма недоимки по имущественным налогам составляла 523 тысячи рублей. Спустя месяц погашены почти 100 тысяч: на сегодняшний день осталось выплатить 431 тысячу рублей.

Ирина Хакамада Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Хакамада в последнем интервью призналась, что после смерти мужа Владимира Сиротинского, который разработал свое мобильное приложение для изучение иностранных языков, осталась с огромными долгами. Скорее всего, речь идет о деньгах, которые компания супруга проиграла в долгой судебной тяжбе. Как выяснил сайт kp.ru, последние годы Сиротинский пытался доказать, что разработчик программного обеспечения, с которым фирма заключила контракт, схалтурил и нанес ущерб его компании на 7 млн рублей. Однако, получились наоборот: подрядчик отсудил у заказчика почти 4 млн. Если муж Хакамады не успел рассчитаться с долгами до смерти, они автоматически перешли к Ирине Мацуовне, как к законной жене.