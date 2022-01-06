У кубарем скатившейся со сцены Марины Нееловой съехал парик и задралась юбка

Актриса Марина Неелова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Марина Неелова много лет считается одной из самых закрытых знаменитостей. Марина Мстиславовна продолжает активно сниматься и играть в театре. А еще она в качестве судьи принимала участие в конкурсе юных талантов.

Марина Неелова в финальном выпуске шоу "Синяя птица" на телеканале "Россия 1" рассказала историю из собственной жизни. Все произошло много лет назад на госэкзамене в театральном.

"Я свалилась со сцены. Причем упала некрасиво - юбка поднялась выше пояса, штанишки наружу, парик на боку. Я валялась между первым залом и сценой. А про себя думала: «А что уже может быть хуже, чем кубарем скатиться со сцены?» И тогда быстро встала, поправила юбочку и продолжила. Так легко, как в тот раз, я больше никогда в своей жизни не играла", - рассказала звезда экрана.

Всю жизнь актриса комплексовала из-за своего маленького роста, худобы и неклассических черт лица. "Никогда не забуду свою обреченность, когда на втором туре поступления в ЛГИТМиК предстала перед жюри в купальнике. Передо мной показывались высокие красавицы, а я - метр с кепкой и с тремя волосинами на голове. С полным отсутствием фигуры… Сколько оскорбительных писем я получала от зрительниц по поводу своих полных губ! А все потому, что их мужьям, судя по их прикованности к экрану с моим участием, нравились полные губы", - делилась знаменитость.

В последние годы актриса крайне редко появляется на публике. 74-летнюю народную артистку РСФСР можно увидеть лишь на сцене театра "Современника", где она служит с 1974 года.

С 1989 года она замужем за дипломатом Кириллом Геворгяном. Они познакомилась на отдыхе в санатории - их посадили за один стол.

У артистки есть дочь Ника. Говорят, она родила наследницу в 1987 году от шахматиста Гарри Каспарова. О своем романе со знаменитостью, которая старше него на 16 лет, чемпион мира рассказывал в книге "Безлимитный поединок". "В тот период жизни большое влияние на меня оказала встреча с Мариной Нееловой. Наше знакомство продолжалось более двух лет, с того удивительного вечера в Москве, когда я увидел ее в роли Маши в чеховских «Трех сестрах»...", - отмечал он.