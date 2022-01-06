«Демонстранты-мародеры крушат все на своем пути»: исповедь жительницы отрезанного от мира Алма-Аты

Демонстранты-мародеры, которые остались в городе, крушат все на своем пути. Фото: REUTERS

ИНТЕРНЕТ И НАКОРМИТ И УСПОКОИТ

Еще с 4 на 5 января большинство граждан готовились выйти на работу после новогодних праздников. Ничего не предвещало беды. И вот эти митинги изначально вылились в такое серьезное противостояние. И сейчас не спокойно во многих городах. И, в частности, удар пришелся и на Алматы.

Я живу неподалеку от центра города. Когда случились эти события – 5 января – с утра нас распустили с работы по домам. Сказали, что для вашей безопасности и так будет спокойнее.

Главная проблема, с которой столкнулась лично я – это отсутствие интернета и связи. Если дозвониться до кого-то еще возможно, то из-за того, что сейчас все подвязано к интернету, я несколько дней чувствовала себя буквально отрезанной от мира. Когда есть информация, а информация – это сила, ты понимаешь, что происходит, ничего не додумываешь и чувствуешь себя спокойно. Но когда ты в вакууме – это большая проблема.

Кроме того, сейчас невозможно рассчитываться в магазинах посредством мобильных платежей. Люди пытаются найти возможность снять наличные.

Митинги вылились в такое серьезное противостояние. Фото: REUTERS

Вчера ночью буквально на полчаса у меня появился мобильный интернет. Сегодня он тоже кое как работает. Получается, с 4 января он был отключен и появился вчера ночью на полчаса. Это позволило мне полистать ленту новостей, узнать, что на самом деле происходит в городе не от третьих лиц. Это большая проблема.

Проводной интернет тоже работает с перебоями. И то, только через VPN. Некоторые смогли его настроить. Дожили до времен, что раньше проблема была – хлеб, теперь – отсутствие интернета.

Лично для меня большая проблема, что я не владею информацией. Не могу быстро посмотреть, что происходит, на самом деле. Но могу сказать, что сводки, что творится в городе, приходят и они неспокойные.

На улицах крупного города Казахстана орудуют мародеры Фото: REUTERS

ЭКСТРЕМИСТЫ УЖЕ НА УЛИЦАХ

Демонстранты-мародеры, которые остались в городе, крушат все на своем пути. И это не те люди, которые изначально выходили и требовали социальных реформ. Они крушат магазинчики, торговые точки, машины, поджигают остановки и некоторые здания. Это, действительно, опасно. Понятно, что интересы совсем другие. Возможно, они связаны с дестабилизацией целостности государства.

С 4 на 5 января были слышны взрывы. Потом выяснилось, что это были те самые светошумовые гранаты. В разных точках города ситуация складывается по-разному. В каких-то частях слышны выстрелы. Но все, что слышала я - это взрывы от светошумовых гранат. Я знаю, что есть уже пострадавшие.

Действительно, страшно выходить в город хотя бы потому, что ты не понимаешь, с кем имеешь дело, на самом деле. Есть мнение, что этой ситуацией с митингами воспользовались представители экстремистских организаций.

Демонстранты сожгли мэрию Алма-Аты и жгли автомобили, припаркованные рядом Фото: REUTERS

ДЕЛО НЕ В ЦЕНЕ ГАЗА

Все черпают информацию из официальных источников - новостей на телевидении. Данные разнятся. Вчера была информация, что ранены 107 человек. Что сейчас?

Никто не знает. Например, появилась информация, что оставшиеся демонстранты на улицах, мародеры, добрались и до оружейного магазина. После таких новостей, конечно, становится не спокойно.

Разграбленное здание мэрии Алма-Аты Фото: REUTERS

Последние несколько лет, в том числе, и из-за пандемии были не простыми для нас. Ни для кого не секрет, что у нас много социальных проблем, коррупция и разные другие сложности. Но, так или иначе, у людей, которые выходили изначально, была цель заявить о своих требованиях и изменить жизнь. Но во что это вылилось?

Наверное, проблема все-таки, не только в ценах на газ. Это не стало какой-то отправной и последней точкой. Мы сталкиваемся с тем, что постоянно растут цены на продукты, на бензин, на ту же аренду жилплощади. И я думаю, что социальное напряжение накопилось.

С другой стороны, как мне кажется, это не было последней каплей, потому что какие-то социальные реформы проводились.