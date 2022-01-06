Политолог Пётр Милосердов: Если ввод войск ОДКБ в Казахстан произойдёт по «крымскому сценарию», протесты в Казахстане закончатся быстро

Власти в Казахстане применили силу в подавлении мятежа. Фото: REUTERS

Он просит не называть себя «экспертом по Казахстану» — однако отсидел много месяцев в российской тюрьме за якобы «попытки подорвать конституционный строй» в этой южной республике. Уголовное дело против политолога Петра Милосердова запомнилось редкостным абсурдом: в 2019 году московский суд дал ему 2,5 года за «создание экстремистского сообщества в Казахстане» — хотя, по мнению защиты, мужчина всего лишь занимался там социологическими исследованиями. Да и у официальной Астаны претензий к нему не было, по крайней мере, публично.

А сегодня пост Милосердова в Фейсбуке с анализом последних событий в РК стал одним из самых цитируемых в отечественной блогосфере. Так, эксперт напомнил о теснейших связях элиты Казахстана с Лондоном: экс-премьер Британии Тони Блэр был советником президента Нурсултана Назарбаева, а его брат Уильям Блэр осудил к тюремному заключению в Англии эмигранта-оппонента Назарбаева — Мухтара Аблязова.

«Так что, друзья, все розовые сопли и слюни по поводу противостояния «западной демократии» и «байского режима елбасы» (официальный титул Назарбаева — ред.) можете высморкать в урну», — жёстко пишет Милосердов.

А немногие московские аналитические центры, изучающие данную страну, — по мнению политолога, «давно и на корню перекуплены» казахстанской администрацией, транслируя лишь удобную ей точку зрения.

Теперь события в южной республике приняли новый оборот: стало известно о вводе войск ОДКБ (этакий «наш мини-аналог НАТО» из шести постсоветских стран во главе с Россией) для стабилизации ситуации. Что же дальше? Об этом Пётр Милосердов рассказал в интервью сайту kp.ru.

— Чем, по-вашему, вызваны «новогодние протесты» в республике?

— Ключевое событие — «транзит» от Назарбаева к нынешнему президенту — Касыму-Жомарту Токаеву (передача власти от 79-летнего основателя независимого Казахстана к более молодому преемнику состоялась два года назад — ред.). Я не считаю, что само по себе повышение цен газ может вызвать настолько бурные митинги. Очевидно, за протестом стоят элитарные группы, пытающиеся повлиять на «транзит».

— То есть ситуацию раскачивают не внешние силы, а внутренние?

— Абсолютно внутренние. Там нет даже площадки для работы внешних игроков. Любая «не согласованная» деятельность пресекается. Глупо рассматривать эти протесты как конфликт диктатуры и демократии. В Казахстане в принципе нет гражданского общества, нет независимых СМИ, нет реально оппозиционных политических партий, нет неподконтрольных властям общественных организаций — да и всё это, по-моему, местным жителям просто не нужно.

— Подождите, но там работают западные институты «мягкой силы»: USAID (агентство международного развития США), Фонд Сороса…

— Я не готов утверждать, работают они или нет. Я допускаю, что они функционируют лишь на бумаге. Зато на собственном опыте знаю: не согласованная с властями деятельность там в принципе невозможна. В прошлым десятилетии мы занимались в Казахстане совершенно безобидными гуманитарными вещами — и натолкнулись на стену.

— Хорошо, допустим, протесты организуют некие элитарные группы внутри республики. Что будет теперь, после ввода сил ОДКБ?

— Казахстан экономически и социально — во многом копия России: с почти таким же уровнем доходов и представлениями о жизни. Там есть, конечно, граждане с «особым» менталитетом — ну так и у нас есть Кавказ. Просто посмотрите кадры из Алма-Аты — машины какие у людей: дорогие! Представить, что кто-то из них пойдёт воевать с войсками ОДКБ — ради чего?

— Есть и другие кадры: алма-атинская молодёжь с оружием.

— Захватить оружие мало. Надо уметь с ним обращаться. И тут мы возвращаемся к главному вопросу: кто всю эту историю организовал? Кто раздал людям палки? Если мы договоримся с теми внутриэлитными группами, которые стоят за протестом, то всё быстро прекратится.

— Сейчас общее место — сравнивать нынешние события с беспорядками в Алма-Ате в 1986 году, ставшими детонатором развала СССР.

— И тогда, и сейчас произошли организованные элитами (тогда — местными, партийными) беспорядки под видом «массовых протестов простых граждан». Это их, безусловно, роднит. Но история никогда не повторяется дословно. И если события 1986 года положили начало процессам дезинтеграции СССР, и в итоге — появился независимый Казахстан, то сегодня, в попытках убрать назарбаевские элиты, Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о военной помощи. Что, безусловно, наносит удар по суверенитету Казахстана.

— Как будет происходить ввод войск?

— Механика — это всё-таки вопрос не ко мне, а к военным. Я надеюсь, что будет реализован «крымский сценарий»: введут мобильные подразделения, возьмут ключевые объекты под охрану, на первое время поставят блок-посты. И все беспорядки достаточно быстро прекратятся.