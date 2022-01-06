Сергей Лукьяненко: Разграбленные магазины и сожженные машины в Казахстане могли быть жертвой со стороны власти

Писатель Сергей Лукьяненко Фото: Иван МАКЕЕВ

Нынешнее население республики – горячий элемент для бунта или мятежа, говорит Лукьяненко. По его словам, люди всегда четко делились на городских и сельских - очень образованное, культурное население и малообразованное и плохо говорящее по-русски.

- Последних за годы стало намного больше. То есть мы имеем большую массу молодых людей, которые не очень образованные, которые говорят, по большому счету, только на казахском языке, занимаются тяжелой, и не всегда востребованной работой.

В тоже время писатель отмечает, что нынешний протест только на первый взгляд похож на стихийный бунт. Скорее, это не спонтанное выступление. При том, что и проблем достаточно – коррупция, экология, политика …

– Это повышение цены – это спусковой механизм, повод. Знаете, это как на броненосце «Потемкин» дали кашу с червями, и все взбунтовались.

Лукьяненко предлагает рассмотреть альтернативную версию того, почему бандиты так разгулялись в городах. Он уверен, что «готовился какой-то майдан, готовился наверняка из-за рубежа», но власти знали об этом и перехватили инициативу.

– Я думаю то, что происходило вчера – погромы, пожары, убийства правоохранителей, сожженные машины «скорой помощи» - своего рода жертва, - отмечает Лукьяненко. - Если бы сразу, как только эти толпы начали бесчинствовать, власть применила бы против них силу, то со стороны Запада немедленно раздались бы крики: «Смотрите, люди мирно вышли протестовать, а вы против них полицию с водометами и дубинками бросаете!» И вполне вероятно, что поэтому как раз полиция и армия сдерживались вчера. Этим выступающим дали волю, они себя показали и полностью себя дискредитировали. Даже те, кто их поддерживал, убедились, к чему приводят такие майданные толпы.

«Политически, власти Казахстана вместе с Россией перехватили запущенную майданную повестку, перевернула ее, сделала бросок, и весь этот майдан показан сразу всему миру, как он есть», – отмечает Сергей Лукьяненко.