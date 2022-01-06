Святослав Арутюнов: «Мирный протест» хорошо подготовленных боевиков из радикальных бандформирований»

Агрессивно настроенные митингующие нападали на автомобили государственных служб. Фото: REUTERS

В ночь на 6 января под председательством президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности республики. Как сообщает сайт президентской администрации аkorda.kz, в повестку обсуждения вошли вопросы борьбы с террористическими и преступными элементами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в стране.

Выступая на заседании, Токаев объяснил, что речь идёт не о мирных участниках протеста, а о настоящих террористах. «Нам хорошо известно, они (террористы-Ред.) бесчинствуют в настоящее время в Алматы и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями Министерства обороны», – сообщил президент Казахстана.

Он также заявил, что террористические банды являются по сути дела международными, прошедшими подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан следует рассматривать как акт агрессии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

«В связи с этим, полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому обращение к партнёрам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. Полагаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы, естественно, победим.

Террористические банды, как я уже сказал, захватывают крупные инфраструктурные объекты. В частности, в Алматы захвачен аэропорт, около пяти самолётов, включая иностранные. Алматы подвергся нападению, разрушению, вандализму. Жители Алматы стали жертвами нападения террористов, бандитов. Поэтому наша обязанность, в том числе присутствующих здесь членов Совета безопасности Республики Казахстан, принять все возможные действия для защиты нашего государства от внешней угрозы», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Попытаемся подвести некоторые трагические итоги последних нескольких суток.

«Протест был мирный, пока не привезли группу агрессивных мужчин»

6 января выступила казахстанская журналистка-фрилансер Асем Жапишева. Она сообщила некоторые значимые факты:

«Связалась с Уральском. Человек, работающий в здании возле акимата, сообщил, что у них протест также был мирный, пока не привезли группу агрессивных мужчин, начавших потасовки».

«Поговорила с роднёй в Актобе. Говорят, митинг у них был мирный, пока не пришли неизвестные люди в чёрных робах и не начали крушить. Сами митингующие пытались их остановить, но не смогли».

«Акимат Алматы продолжает гореть, горит и здание на Площади Республики, в котором расположены телеканалы КТК, НТК, «Мир».

Ранее, 5 января, начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденова сообщил, за дни беспорядков в городе было сожжено более 120 машин, разбито 120 магазинов, 180 точек общепита, избито более 500 жителей города, среди которых 130 женщин и стариков. В числе сожженных автомобилей - 33 полицейские машины, пожарные автомобили и кареты скорой помощи. К 13:00 6 января в Алматы пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 12 - погибли.

Людей для акций протеста подвозили на транспорте. Фото: REUTERS

Всего за эти турбулентные дни в Казахстане в результате массовых беспорядков пострадало более тысячи граждан, Министерство здравоохранения сообщает, что 400 пострадавших было госпитализировано, 62 человека находятся в реанимации.

В сетях циркулирует видео ночного ограбления банка Kaspi.kz. И информация: «Очевидцы также сообщают о нападениях мародёров на крупнейшие в городе торговые центры – Mega Almata, Esentai, ЦУМ и так далее. Разграблены продуктовые магазины, бутики косметики и парфюмерии, мобильных устройств, несколько супермаркетов Magnum». Опубликовано видео, на котором кто-то раздаёт протестующим оружие. Особенно поражают видео бандитских захватов машин скорой помощи и пожарных автомобилей, которые спешили на помощь людям.

Член Союза торговых сетей Алматы Дмитрий Шишкин подвёл предварительную оценку ущерба: «Magnum Cash and Carry – 23 магазина пострадало, 12 разграблены, 11 повреждены, общий предварительный ущерб составляет около 8,5 миллиардов тенге.

Технодом – пострадало 14 магазинов в Алматы и Талдыкоргане, ущерб оценивают примерно в 5,5 миллиардов тенге.

Sulpak – 11 магазинов пострадало в Алматы, сумма ущерба – около 5,14 миллиардов тенге.

Alser – 7 магазинов пострадало в Алматы, примерный ущерб оценивают в 1 миллиард тенге.

ТОО «Спортмастер Казахстан» или ТОО «Остин Казахстан» – 20-25 магазинов пострадало в Уральске, Алматы и Шымкенте, сумма ущерба – 3 миллиарда тенге.

Mon Amie – пострадало 8 магазинов в Алматы, ущерб пока считается.

Intertop и Evrika – ущерб оценивается в 50 миллионов тенге.

Kimex/Grazie – пострадало 11 магазинов в Алматы, ущерб – 11 миллиардов тенге.

Вечером 5 января, когда в Казахстане включили интернет, я связался со старинной знакомой, живущей в России уроженкой Казахстана. Она переслала несколько сообщений своей школьной подруги из Алматы. Цитирую: «Мой любимый город сейчас в самом худшем состоянии», «Разграблен и сожжён 1 телеканал Евразия», «Началось мародёрство: на барахолке, из одного торгового дома вывозят технику и мебель», «Ой, ребята… Как страшно».

Протестанты сожгли здание мэрии Алма-Аты Фото: REUTERS

Миротворческая операция ОДКБ

Не меньшие грабежи происходили и в других городах. Один из телеграм-каналов сообщает: «Новости из Тараза. Сейчас там тихо. Однако ночью преступники сожгли 3 полицейских здания. Пожар также был в областном департаменте, городском управлении и в отделе полиции №1. Кроме того, сожжено 50 полицейских автомобилей». Столкновения зафиксированы в Павлодаре, Талдыкоргене, некоторых других городах. «Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила по приблизительным подсчётам 92 млн долларов».

По мнению председателя комитета по международным делам Совета Федерации России Константина Косачева, хронология событий, прогремевших в Казахстане за несколько последних суток, может быть разделена на три этапа.

Первый, социально-экономический этап – протест людей против повышения цен на газ и мгновенная ответная реакция властей в первом выступлении президента Казахстана: цены заморозить, правительство в отставку. «Не помогло. Но у этого этапа был хоть какой-то смысл», – считает российский сенатор.

Ворвавшиеся в здание мэрии устроили погром. Фото: REUTERS

Второй, социальной-политический, – расширение географии протестов почти на всю страну и, главное, смена риторики протестующих на политическую. «Опять же мгновенная реакция властей во втором выступлении президента Казахстана – замена руководства Совета безопасности, готовность распустить парламент и провести внеочередные выборы. Опять не помогло – протестующие перестали слышать власть имущих, а в конечном счёте – и себя самих. Протест приобрёл характерные черты бессмысленного и беспощадного», – написал Косачев у себя в FB.

Третий, экстремистски-политический этап – погромы толпой официальных зданий, захват оружия, мародёрство. «Общество оказалось деморализованным, и тут проявились все признаки того, что ни первый, ни второй этапы не были спонтанными, и что они в конечном итоге не про газ, а про власть. Которую будут свергать всеми доступными методами, главным из которых является террор. Тем самым конфликт, который на начальном этапе представлялся социально-экономическим и в силу этого исключительно внутренним, обрёл черты агрессивного разрушения системы управления страной террористическими средствами. Терроризм же, как показывает практика последних десятилетий, не признаёт государственных границ, о чём и говорил в своём третьем выступлении законно избранный президент Казахстана», – уверен сенатор.

Алма-Ату взяли под контроль правительственные войска Фото: REUTERS

Константин Косачев утверждает, что, по его информации, в рядах протестующих «обозначились хорошо подготовленные боевики из радикальных бандформирований, активно действующих в странах Ближнего и Среднего Востока, прежде всего Афганистана. Они уже взяли в кольцо как минимум два места дислокации казахстанских вооружённых сил, оказывая им профессиональное и эффективное сопротивление».

«И потому начинается четвёртый этап – миротворческая операция ОДКБ. Этап вынужденный, этап, которого могло бы и не быть, если бы протестная часть общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона. Операция легитимная с точки зрения как внутреннего законодательства государств-участников ОДКБ, так и международного права (хотя легко можно себе предположить, как она будет оценена теми внешними силами, кто хотел бы видеть в Казахстане иную власть). Задачей подразделений ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Но правопорядок в стране в конечном итоге должны восстановить именно казахстанские органы власти», – заключает российский парламентарий.

Кстати, миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности составляет всего 3600 человек.