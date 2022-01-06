Мария Захарова: События в Казахстане инспирированы извне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Выступая в эфире Радио «Комсомольская Правда», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку последним событиям в Казахстане. Там, напомним, новогодние митинги против роста цен на газ привели к вспышкам насилия и захватам административных зданий. После чего страны-соседи по ОДКБ (организация коллективной безопасности на постсоветском пространстве) приняли решение направить под Алма-Ату и другие города интернациональный миротворческий контингент.

— Мария Владимировна, расскажите, какова сейчас ситуация у наших южных границ?

— Расскажу о хронологии. Сегодня, 6 января, Совет коллективной безопасности ОДКБ (в который входят главы стран-членов этой организации), по обращению президента Токаева, принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан. Направить на ограниченный по времени период, с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

— Каким образом принималось это решение?

— Это исключительно и только международно-правовая основа. Речь идёт о статье 4 Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. В этой статье говорится о возможной агрессии, например, вооружённого нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности, суверенитету любой из стран-участников. И тогда остальные члены по её просьбе незамедлительно предоставят ей необходимую поддержку, включая военную. Наша страна, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие таких неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом уровня насилия в Казахстане.

— Речь о тех «новогодних протестах», которые мы все наблюдали.

— Думаю, все видели кадры, которые за двое суток облетели весь мир. Мы рассматриваем последние события в дружественной (подчеркну это) стране — как инспирированную извне попытку насильственным путём, с использованием подготовленных вооружённых формирований, подорвать безопасность и целостность государства.

— Помимо переброски сил ОДКБ, что конкретно делается?

— Мы продолжаем (я имею в виду нашу страну) плотные консультации с казахстанской стороной, с другими союзниками по ОДКБ. Делаем это для анализа и выработки в случае необходимости дальнейших эффективных шагов, прежде всего, для содействия проведения правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечения безопасности всех мирных граждан этой страны, без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры — их разблокирования, возвращения под контроль казахстанских властей. И, конечно, мы все заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Республике Казахстан.

— Но этому явно радуются не все. Кое-кто называет эту операцию «оккупацией».

— А теперь о том, какие материалы были вброшены теми деятелями, которые называют себя либеральной общественностью, якобы оппозиционной. Но я-то называю людей, которые подобное распространяют, «агентами влияния», — это моя принципиальная позиция. Вот очередное: начали писать о том, что «ввод войск в Казахстан станет для России вторым Афганистаном». Это такие методички, которые распространяются. Они просто забыли, что они уже использовали эти методички. Эти же самые люди их использовали. Потому что «вторым Афганистаном» они уже называли Сирию. Помните 2015 год. Правда, тогда ошиблись, как и всегда, потому что время все расставило на свои места. И стало очевидно, что без абсолютно продуманных, имеющих международно-правовую основу и решительных действий ВКС России — не удалось бы остановить распространение террористического интернационала. Кстати, очень важно подчеркнуть на этом историческом примере, не только в районе Ближнего Востока и Северной Африки, но и на других континентах. Потому что замашки тогда были абсолютно не ограниченные государственными границами. Каких только обвинений мы тогда в те годы, а это было пять-шесть лет назад, ни слышали. Но время расставило все на свои места.

— Вот о времени давайте. 6 января — дата интересная, учитывая, что происходило год назад.

— Ровно в эти же самые дни, в канун Православного Рождества, американские граждане устроили штурм Капитолия. Те, кто из так называемой либеральной тусовки сейчас пишет свои материалы, якобы аналитические, думаю, не будут это вспоминать. Потому что тогда придется писать и о том, как американская власть жестко подавила любые попытки усомниться в ее праве защищать конституционный строй. Мало того, мы очень хорошо помним, как этих людей отлавливали, арестовывали, какие были обвинения, судебные процессы и какие им дали сроки. Видите, как интересно получается.

— И тут — если вернуться к Казахстану…

— Я хотела бы еще на одну вещь обратить внимание, которую сейчас все как-то выпускают из вида. Дело в том, что речь в данном случае идет о коллективных миротворческих силах ОДКБ. Это решение принимается коллегиально. И это решение принималось в ответ на просьбу законных властей Казахстана. У нас тоже любят порассуждать те, кто продвигают свою идеологию, называя ее либеральной, порассуждать по поводу законности, незаконности власти, — это законная власть, это признанная власть, это легитимная власть. И она обратилась в организацию, где является участницей. И эта организация запустила механизм, разработанный много лет назад, это международно-правовая основа, здесь абсолютно никаких сомнений быть не может. Никакой это не экспромт. Это задействование существующих механизмов, которые были разработаны специально для обеспечения безопасности.

— Мы с вами беседуем в светлый день — сочельник…

— Нам нужно больше ценить то, как мы живём, и беречь это. Была фраза, по крайней мере, в моём детстве: «Борьба за мир». Для многих из нас это казалось тогда чем-то непонятным. Но теперь многие жизненные ситуации, в том числе на мировой арене, должны служить не просто предметом для обсуждения экспертов, которые таковыми не являются, — а именно возможностью задуматься, насколько хрупок этот мир, насколько нужно его беречь и насколько нужно ценить то, что есть вокруг нас.