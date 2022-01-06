Вместо жульнического «влияния» на других, нам надо поддержать своих - русских

России нужно просто поддерживать русских. Своих. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наученные политологами и прочими говорящими головами из телевизора, люди любят поговорить про "влияние".

Про то, как великая держава (которой Россия для нас, конечно, является) должна делать ставки тут и там, поддерживая каких-то иноземных правителей, кому-то помогая и в чем-то участвуя в разных горах и пустынях.

Я большой противник всего этого.

И вот почему.

Дело в том, что для "влияния" нужны не просто саммиты, речи, невозвратные кредиты и ограниченные контингенты. Все это - просто трата наших сил.

Нужны невидимые крючки, которые могут тащить за нами другие страны и народы - и не силой подписанных договоров (о них всегда можно забыть), и даже не силой танков (видели мы, как огромные армии вдруг разворачиваются и уезжают навсегда), а чем-то большим.

Чтобы влиять, вы должны печатать деньги. То есть распространять ту валюту, которую используют в расчетах вне ваших границ.

Чтобы влиять, вы должны держать у себя биржу и банки, где крутятся чужие большие капиталы.

Чтобы влиять, вы должны создавать технологические образцы, которым завидуют и которые покупают все вокруг.

Чтобы влиять, вы должны быть владельцами компаний, действующих по всему миру, без которых сложно обойтись, - именно вы, а не ваши когда-то уроженцы - с паспортами далеких стран и оффшорными цепочками собственности, - вам заведомо нелояльные.

Чтобы влиять, вы должны быть источником моды и образа жизни, то есть именно к вам должны ехать отовсюду, чтобы учиться, лечиться, отдыхать, покупать у вас виллы, отправлять к вам детей, жен, любовниц и родителей.

Наконец, чтобы влиять, вы должны производить дух времени, вдохновляющий целый мир.

А если ничего этого у вас нет, и если вы просто суете окружающим бумажки "договоров о дружбе и сотрудничестве", чемоданы наличности и обещаете еще отряд спецназа прислать для охраны, - вам, может быть, скажут что-то вежливое, с удовольствием возьмут у вас то, что вы можете дать, - а потом все равно уйдут туда, где печатают доллары, делают айфоны и продают особняки с лучшим в мире видом.

У меня нет надежды на то, что Россия могла бы участвовать в этой конкуренции настоящего влияния, где игроков - пять-шесть стран на весь мир.

С другой стороны - и тут я никогда не смогу принять беловежскую веру нашей интеллигенции - нынешние границы России с реальной Россией соотносятся криво и плохо.

И потому - суммируя то и это, - я думаю, что вместо заведомо фальшивого и жульнического "влияния", которого нет, вместо миражной империи, которой нет (двадцать восемь лет пытаемся "влиять" на одного Лукашенко, вроде бы зависимого от нас во всем - и как успехи?), - нужно просто поддерживать русских. Своих.

Вести в некотором роде израильскую политику - что нам по силам, - а не американскую, британскую или китайскую, на которую у нас сил нет, и еще не факт, что они будут.

А уж каким именно способом - присоединение, автономия, репатриация - это всегда по-разному, это всегда зависит от.

Космические же корабли, которые, как утверждает наш телевизор, вот-вот начнут бороздить Большой театр, - к сожалению, не прилетят.