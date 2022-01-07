Протесты в Казахстане: последние новости на 7 января 2022 года

Казахстанские силовики окружали и ликвидировали отвергавших предложение сдаться боевиков. Фото: REUTERS

Протесты, начавшиеся 2-го января в Казахстане, очень быстро превратились в попытку государственного переворота, по пути обрастая грабежами и мародерством в первой столице Казахстана Алма-Ате и ее окрестностях. К вечеру 5-го января стало известно, что президент Казахстана Токаев обратился в ОДКБ с просьбой о помощи. Ответная реакция была положительной.

Утром 6-го января стало известно, что Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан сформировали коллективные миротворческие силы и отправляют в Казахстан выделенные для этого соединения. Россия выделила самый большой контингент - 3 тысячи военнослужащих.

Ущерб от мародерства, грабежей и сопутствующего им вандализма в Алма-Ате составил 92 млн долларов США. Фото: REUTERS

Утро в очаге неспокойствия (Алма-Ате) после ночи грабежей и мародерства началось с введения военной техники и военнослужащих (определенная часть вошла еще ночью) в город и локализации мест, где концентрировались участники акций. Сами они сначала пытались заблокировать две клинические больницы, куда привозили убитых и раненых в ходе столкновений, но были вытеснены военными и силами правопорядка. Одновременно участники акции постарались перекрыть въезды-выезды в город, соорудив там подобия баррикад, и подожгли сваленные там шины.

В самой Алма-Ате с утра образовались большие очереди за хлебом и бензином. Во многих магазинах и на многих заправках они закончились. А вскоре в супермаркетах опустели полки и с другими продовольственными товарами. Большое количество банкоматов встретили алма-атинцев с выпотрошенными внутренностями, пластиковые карты не работали ввиду отсутствия интернета. Можно сказать, что повезло лишь тем, у кого дома была наличность.

В городе Актау протестующие разделились на два лагеря. Одна группа посчитала, что выставленные требования по снижению цен на газ и обуздание роста цен на продукты достигнуты и призвала другую разойтись. Оппоненты решили, что надо оставаться на протест до достижения политических целей. Митинги в Актау и в Жанаозене, ставших родоначальниками нынешнего протеста, прошли мирно и без провокаций.

Полицейским удалось отбить штурм, который вооруженные террористы начали еще ночью. Фото: REUTERS

Военные и правоохранители начали задерживать участников протестов и ликвидировать тех, кто оказывал сопротивление.

Президент Токаев дал правительству ряд срочных поручений, в том числе – сформировать специальную межведомственную группу по расследованию преступлений, совершенных во время акций протеста.

По первым подсчетам ущерб от мародерства, грабежей и сопутствующего им вандализма в Алма-Ате составил 92 млн долларов США.

Начались подсчеты человеческих потерь. Среди силовиков погибли 14 человек, из них тела троих были найдены с отсеченными головами. К вечеру количество погибших силовиков достигло 18 человек. Число раненых военных и правоохранителей достигло 748 человек. Число задержанных в целом по стране, как отчиталось МВД, составило более 2300 человек. Число раненых и пострадавших среди гражданского населения в республике превысило 1000 человек, из них 400 раненых жителей Алма-Аты и области, 62 из них оказались в реанимации. По непроверенной информации, в ходе контртеррористической операции в Алма-Ате были убиты более 30 боевиков (по другим неподтвержденным данным – на несколько десятков больше).

Среди силовиков погибли 14 человек. Фото: REUTERS

Департамент полиции Алма-Аты отчитался, что полицейским удалось отбить штурм, который вооруженные террористы начали еще ночью. Все террористы, по словам представителя полиции, уничтожены, но их количество не озвучили.

Периодически в течение дня на площади Республики в Алма-Ате силовики окружали и ликвидировали отвергавших предложение сдаться боевиков. Антитеррористическая операция началась и в Кзылординской области. Там в течение дня ранения получили 168 человек.

В 17-20 по местному времени первые самолеты с российскими миротворцами приземлились на военном аэродроме в 40 км. от Алма-Аты. Попытка предотвратить это путем разрушения Международного аэропорта Алма-Аты боевикам не удалась. Российские миротворцы, как было заявлено, не будет принимать непосредственного участия в наведении порядка и зачистке вооруженных боевиков, а возьмут под охрану инфраструктурные объекты на территории республики.

Вечером МВД Казахстана отчиталось, что все административные здания в Алма-Ате (или то, что от них осталось после пожаров) очищены от боевиков и протестующих. Одновременно МВД пообещало, что все, кто не сложит оружие, будут уничтожены.