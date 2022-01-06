"Чиновники грабили, «революционеры» пришли - опять грабят": Жители Алма-Аты высказали все, что накипело - о Назарбаеве и мародерах

Никто не тушит догорающий алма-атинский акимат. Фото: REUTERS

В Алма-Ате надо быть осторожным. Уж слишком на востоке революции грязны и кровавы. Ну, а вечером ты просто обязан тараканом забиться в какую-нибудь щель и переждать темноту. Пишу это в темной гостинице (освещение здесь отключают словно в войну при авианалете). И, как весь оставшийся без власти город, вслушиваюсь в мертвую тишину – когда начнется канонада? А утром подсчитываешь, что уцелело.

В город введены войска, действует комендантский час. Фото: REUTERS

Ты осторожно выходишь в парализованный город, и смельчаки, кто выполз из дома тоже, говорят с тобой как с родным. От одиночества чрезвычайного положения.

- В городе нет ни власти, ни полиции, - красота! – невесело смеется дед-казах. – Пограбили сегодня. Завтра, может, не станут – закончилось, поди, в городе добро.

- Алма-Ата город богатый, - утешаю его. – Его на месяц хватит.

Хохочет.

Разбитая и сожженная новогодняя елка в центре Алма-Аты Фото: REUTERS

Тетушка - соседка по дому, хозяйка магазина часов, грустит на крыльце. У нее была красивая витрина. Я ее заприметил в первый день и подумал – разнесут. Но в первую ночь не тронули. Пришли в эту.

- Все унесли, - чуть не плачет, - все разграбили.

Разговорился с казахом на лавочке. Казах просидел весь день с ружьем в своем компьютерном магазинчике. Обошлось. Теперь сидит довольный…

С пенсионеркой, бывшей сотрудницей отдела писем местной администрации - акимата, разговорился. Белоснежное прекрасное здание, в котором она работала, никак не может догореть.

- Почему не тушат? – грустила она и вспоминала, как работала в нем при первом секретаре Казахской Советской Социалистической Республики Кунаеве (его очень уважают в Алма-Ате).

Алма-атинский акимат стоит разграбленный. Фото: REUTERS

И сколько таких разговоров за два дня. Десять? Двадцать?

Конечно, у всех спрашиваю главное: почему народ взбунтовался? И, конечно, жду ответ: а при чем здесь народ? Это же негодяи да погромщики. Но все (пока без исключения) почему-то говорят: «Устали люди». Мол, тридцать лет терпел выносливый казах, да не вытерпел такой жизни. С одной стороны – зарплаты 200 долларов в месяц, с другой – роскошная жизнь назарбаевской (другую тут не знают) элиты. Вроде страна богатая нефтью и газом, а тут нищета да коррупция.

Говорят, что кругом кумовство, блат, непрофессионализм и откаты. И хотя тут многие признают, что в этом Казахстан мало отличается от других стран СНГ, главная причина нелюбви алмаатинцев, похоже, чисто эмоциональная. Они просто невыносимо устали от этой власти.

По мнению алмаатинцев беспредел устроила молодежь с окраин. Фото: REUTERS

И говорят это те, кто на площадь ни ногой, кто ненавидит мародеров да и вообще приходит в ужас от новой Алма-Аты, запуганной, растерянной, окровавленной, с горящим акиматом посередине.

- Накопилось у людей, - объясняла, например, пенсионерка и, конечно, пускалась в новые воспоминания – как старенький Кунаев ходил с палочкой по городу, «потому что Назарбаев ему даже не дал автомобиль».

Силовики ведут бои с протестантами на улицах города. Фото: REUTERS

- И это оправдывает погромы и насилие над полицией? – обычно удивлялся я и получал неизменный ответ. Мол, что взять с пьяной необразованной молодежи с окраин, да и потом, кто виноват в ее бескультурье?

Опять Назарбаев виноват - гласила железная алма-атинская логика. И вот - низы больше этого не хотят, а верхи еще не показали - могут ли по иному. Поэтому первые бунтуют, вторые стреляют, а Алма-Ата ждет, когда и чем это, черт возьми, закончится.

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