Сын Пабло Эскобара — про сериал «Нарко»: «Взрывы, убийства, похищения людей, коррупция? Таких случаев были тысячи»

Старший брат убитого наркобарона Роберто Эскобар Гавирия Фото: Кадр видео

Как только Netflix выпустил сериал «Нарко» (Narcos) о разгроме наркоимперии колубмийского мафиози Пабло Эскобара американскими спецслужбами, в Латинской Америке забеспокоились.

Старший брат убитого наркобарона Роберто Эскобар Гавирия, главный бухгалтер картеля Кали, затребовал у стримингового сервиса 1 миллиард долларов за использование имени брата, поскольку успел запатентовать фамилии всех ключевых персон Медельинского картеля. К странной просьбе в США отнеслись с сарказмом. И после этого в Мексике был застрелен Карлос Муньос Портал, искавший новые локации для съемок четвертого сезона криминальной драмы (посвящен деятельности картеля Гвадалахары).

— Если у вас есть мозги, вам не нужно оружие, — напомнил потом о себе Гавирия. — Если у вас их нет — то оно понадобится. В этом случае, Netflix следовало бы взять на работу наемных убийц для обеспечения безопасности.

Фото: Кадр видео

Сериал в Мексике все же досняли, миллиард долларов никому не платили. И вот теперь родной сын Эскобара, Себастьян Маррокин (Хуан Пабло Эскобар), в интервью ютуб-блогу «Ходят слухи» объяснил, как лично он относится к телепроекту.

ПРО «НАРКО»

«Когда я писал вторую книгу, предложил редактору включить туда главу про этот сериал и другие фильмы об отце. Но он сказал, что это не очень важно. Тогда я написал статью про второй сезон. Нашел кучу ошибок и в первом, и во втором сезоне. Всего было 28 ошибок. Даже читатели стали мне помогать и присылать ошибки. В пятницу опубликовал эту статью, к понедельнику ее прочитали более 3 миллионов человек. Даже в Индии писали об этом. Я подумал: что происходит, это же так далеко! Я хотел объяснить зрителям, что им преподносят неправду об отце. Я не против того, чтоб рассказывали его историю. Но делайте это правильно. Прочитайте материалы, изучите историю, донесите правильную мысль. Взрывы, убийства, похищения людей, коррупция? Таких случаев были тысячи. Даже выдумывать ничего не надо»

ПРО СЦЕНАРИЙ «НАРКО»

«Со мной никто не консультировался, когда Netflix снимал сериал. Даже когда я узнал, что проект будут снимать, за полгода до начала работы и предложил им полный доступ к архивам отца. У меня более 30 тысяч фото отца, включая семейные вечеринки, политические мероприятия, вечеринки и другие события. А еще сотни писем, множество документации. Я предложил им доступ, чтобы история получилась правдивой. На что мне ответили, мол, мы и так все знаем, так что вы нам не нужны. Это был конец нашего разговора. Я не получил ни одного доллара от съемок. Более того, меня забанили в инстаграм. Им (американцам) не нравится, что сын Эскобара доносит до людей правильную мысль».

ПРО ДОЧЬ ЭСКОБАРА

«Моя сестра Мануэла живет с нами в Аргентине. Мы держимся друг друга с тех пор, как не стало отца. У нее свой бизнес, занимается организацией мероприятий. Ведет скромный образ жизни, не любит появляться перед прессой, ей не нравится публичность. Она страдала от того же давления, что и я в свое время (после смерти Эскобара), но тогда была еще младше меня. Теперь она не хочет быть частью этой истории, общественной фигурой. И мы (семья) это уважаем. Но пресса не останавливается ни на чем. Вокруг ее дома крутятся папарацци»