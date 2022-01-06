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Политика6 января 2022 19:57

Почему казахстанские «Львы» и «Волки» так легко сдали города мародерам?

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец разбирает работу силовиков Казахстана во время беспорядков
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Силовики Казахстана не смогли оперативно ответить на вызов бунтарей.

Силовики Казахстана не смогли оперативно ответить на вызов бунтарей.

Фото: REUTERS

Рассматривая страшные видеокадры беспорядков, погромов и пожарищ в Казахстане, я то и дело задавался вопросом: а где же местные силовики? Поначалу их вообще не было видно. Города несколько дней находились под властью бандитов и мародеров. Создавалось впечатление, что люди, которые с оружие в руках обязаны защищать государство от уличных террористов, или попрятались, или дрогнули (а тут еще пошли слухи о переходе на сторону «мирных митингующих» целых милицейских подразделений).

Токаев был вынужден звать на помощь союзников. Их не пришлось долго ждать.

Хочется верить, что общими силами гигантский и кровавый разбой удастся усмирить. Но помните, что еще в начале беспорядков в Казахстане сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков? «Наши друзья своими силами справятся». Но не справились.

Численность армии Казахстана – более 80 тысяч человек.

Численность армии Казахстана – более 80 тысяч человек.

Фото: REUTERS

А теперь заламывайте пальцы.

Численность армии Казахстана – более 80 тысяч человек. А еще есть Национальная гвардия (она входит в в Службу Госохраны) - почти 40 тысяч человек.

Добавляем сюда почти 140 тысяч штыков Внутренних войск, 30 тысяч сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана и Службы охраны Президента.

Национальная гвардия Казахстана насчитывает 40 тысяч человек

Национальная гвардия Казахстана насчитывает 40 тысяч человек

Фото: REUTERS

Ну а дальше и вовсе можно со счета сбиться, перечисляя все подразделения и части, которые головой отвечают за безопасность своей страны:

Это «Арыстан» (по русски- «Львы») - специальный отряд быстрого реагирования, бойцы которого проходили стажировки на базе Центра специального назначения ФСБ, американских ЦРУ и ФБР, израильской «ЯМАМ», английской САС и немецкой ГСГ-9.

Помимо этого подразделения в Казахстане готовятся и несут службу спецподразделения МВД, ВВ и Cлужбы Внешней Разведки Казахстана.

А есть еще спецназ Пограничной службы,есть отряд «Буран» (центрального подчинения) и «Орлан» (регионального управления), а также специальная парашютно-десантная штурмовая группа — «Ак-Барыс» (классифицируются как армейские группы быстрого реагирования). Есть и Антитеррористический спецназ - бригады оперативного назначения (аналог российского ОМОНа) — «БрОН» и «Беркут», «Сункар» (аналог российского отряда «Витязь») – они входят в спецназ МВД.

В распоряжении казахстанской власти есть еще спецотряды.

В распоряжении казахстанской власти есть еще спецотряды.

Фото: REUTERS

Но и это еще не все!

Есть и Президентский спецназ - группа специального назначения — «Кокжал» («Волк», элитный спецназ, полностью подготовлен на базе «морских котиков» США). Это подразделение занимается исключительно охраной руководства страны.

Есть еще и армейский спецназ - десантно-штурмовой батальон Капшагайской отдельной гвардейской штурмовой бригады, есть десантно-штурмовой батальон Талдыкурганской штурмовой бригады Аэромобильных войск…

Этот список можно было бы продолжить.

Ну как тут не спросишь, - а где же бравые казахстанские «Львы» и «Волки»?

Не могу промолчать и о другом: почему огромная армия сотрудников спецслужб Казахстана прозевала подготовку к бандитскому бунту еще в самом его зачатке? Это и стало главной причиной того, что боевики заставили власть врасплох.

КАРТИНА ДНЯПротесты в Казахстане в январе 2022 года