Протесты в Казахстане 7 января 2022: прямая онлайн-трансляция

Протесты в Казахстане продолжаются Фото: REUTERS

Ситуация в Казахстане из-за беспорядков все еще неспокойная. В нескольких городах прошли серьезные погромы, магазины и торговые центры разгромлены мародерами. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с протестов в Казахстане 7 января 2022 года.

Прокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам массовых беспорядков, правоохранительные органы начали досудебное расследование актов терроризма. Беспредельщикам может грозить от 8 лет до пожизненного заключения.

Генсек ОДКБ Станислав Зась назвал примерные сроки нахождения миротворческого контингента на территории Казахстана и рассказал, что будут делать коллективные миротворческие силы после завершения миссии. По его словам, миссия должна завершиться за непродолжительный срок, но это будет зависеть от ситуации в стране.

Тем временем в МИД Казахстана опровергли сообщения о якобы введенном запрете на въезд в страну для иностранных граждан. А в российском дипведомстве для российских граждан, которые находятся в Казахстане, напомнили о необходимости соблюдать повышенные меры личной безопасности и сообщило об открытии горячей линии.

До этого сообщалось, что в Казахстане введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на территории всей страны. Он вводит запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

Напомним, со 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В Алма-Ате демонстранты пытались захватить департамент внутренних дел. Им удалось прорваться в здание местного управления комитета национальной безопасности Казахстана. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с протестов в Казахстане 6 января 2022 года.