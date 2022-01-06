Георгий Бовт о Казахстане: «Похороны режима стоит отложить»

Журналист, политолог Георгий Бовт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На волне беспорядков в Казахстане может вспыхнуть еще одна республика — Киргизия, заявил Георгий Бовт в эфире Радио "КП":

- В Киргизии есть опыт, кажется, трех революций. Можно сделать четвертую, а повод всегда найдется. Там ситуация более сложная, чем в Казахстане с точки зрения клановости.

Что касается Казахстана, то здесь протесты разгорелись от того, что некие внутренние силы решили использовать «создавшуюся взрывную ситуацию». Но пока у них не получилось.

- Никто не заявил ни лидерства, ни внятной программы, ни требований, - отмечает Бовт. - Какой-нибудь бы комитет национального спасения хоть бы организовали. Как дети, ей богу! Ленина не читали потому что в школе. Учились плохо.

Впрочем, не читали Ленина и с другой стороны баррикад, вздыхает политолог. Такой вывод он делает из-за того, что они не стали зачищать город прошлой ночью, а отступили, как только пролилась кровь с их стороны.

- Важно найти тот костяк силовиков, на который режим мог бы опираться, - заключает Георгий Георгиевич. - Токаев, видимо, не решил этот вопрос. И сложная внутриклановая борьба осложняет эту ситуацию. Другое дело, что силовики могли бы понять, что в случае потери власти нынешним режимом их могут просто перевешать на фонарных столбах или обезглавить, как уже, к сожалению, было. Почему-то такая простая истина до них не доходит. И главное, некому довести, опять же, есть же контрпропаганда, есть же политруки. Опять же, Ленина не читали.

Что касается Нурсултана Назарбаева, который не сделал ни одного заявления с самого начала протестов, то по мнению Бовта, его эпоха уходит, и ее не смогла гарантировать даже пожизненная должность главы совета безопасности.

- Это указывает на то, что сколько конституцию не переписывай под какие-то сиюминутные потребности какого-то правителя, все равно может настать время «Ч», когда всю эту ерунду просто перечеркнут. Сама история перечеркнет. Это и случилось в Казахстане. Все эти гарантии, написанные про пожизненность, про еще чего-то, они гроша ломаного не стоят, когда случаются такие события.

А вот ставить крест на режиме Токаева, пока рано, уверен эксперт:

- Похороны режима стоит отложить. Токаев пытается взять ситуацию под контроль. Оказалось, что есть еще верные ему войска, которые готовы стрелять в мятежников. Подтягиваются силы ОДКБ, и с их помощью шансы его удержаться у власти увеличиваются, конечно.