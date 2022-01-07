Путин встретил Рождество в Храме в Ново-Огареве, рядом с домом

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

На этот раз Президенту России, чтобы встретить Рождество, далеко ехать не пришлось. После полуночи, 7 января, он прибыл в храм Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огареве. (Это минут пять езды от личных апартаментов главы государства.)

Обычно Путин - особенно в последние годы - встречает этот праздник а глубинке. А в первые дни января у президента очень напряженный график. Александр Лукашенко рассказывал, что всю ночь - с 5-го на 6-е января, они с российскими президентом «отслеживали ситуацию в Казахстане», по нескольку раз перезванивались по телефону...

Впрочем, на кадрах, которые распространила пресс-служба Кремля, на лице Путина нет следов усталости. Владимир Владимирович такой, каким мы его обычно видим в подобные минуты. В церкви...

Единственное, что бросается в глаза... Нередко в такие моменты рядом с президентом - простые прихожане, дети. Такое ощущение, что Путин и на сей раз планировал встретить Рождество где-то в другом месте. Но был в этот вечер загружен настолько, что в последний момент решил никуда далеко не ехать.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ИЗ ИСТОРИИ ДОМОВОЙ ЦЕРКВИ РЕЗИДЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Села Огарево – Усово, что недалеко от Москвы, возникли в середине XV века. К концу XVII века они фактически слились. Поэтому в документах с тех пор периодически появляется другое название сел – Спасское, по наименованию деревянной церкви Спаса Нерукотворного Образа 1627 года постройки. В 1765-м на этом же месте была возведена каменная церковь, освященная под тем же именем. Церковь была серьезно перестроена в 1940-х.

До наших дней на территории Ново-Огарева сохранились возведенный в 1765 году храм Спаса Нерукотворного Образа, парк с ландшафтным дизайном и пруды. В 2004-м храм отреставрировали, провели небольшую реконструкцию. Сейчас это - домовая церковь резиденции Ново-Огарево.

КСТАТИ

Летом 2004-го этот небольшой, уютный храм впервые - после всех работ - распахнул свои двери. Однажды туда заехал Владимир Путин. Был молебен, на котором довелось присутствовать и мне. В небольшом репортаже, который тогда был опубликован в «Комсомольской правде», я, помнится, обратил внимание на довольно скромное убранство и самой церкви, и прилегающей территории. Судя по кадрам, которые мы увидели, за последние годы в этом плане здесь мало что изменилось...

Где ещё президент встречал праздник

Обычно этот один из главных православных праздников Путин встречает за пределами столицы, а Пасху отмечает в храме Христа Спасителя.

В 2021-м глава государства побывал на Рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом.

В 2012-м, 2019-м и 2020 годах на Рождество Путин ездил в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербург, где он был крещен в младенчестве.

В 2018-м он встречал Рождество также в Санкт-Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице.

В 2017-м было Рождественское богослужение в Свято-Юрьевом монастыре в Великом Новгороде.

Бывал глава государства в такие дни и в древнем Суздале.

Но мне больше всего запомнилось Рождество в Якутии - в январе 2006-го. Мороз тогда был под 40. А в тёплой деревянной церкви в такую ночь он не чувствовался.