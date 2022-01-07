Белые медведи бегут из США в Россию

Популяция мишек в море Бофорта сократилась на треть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В то время, как южную границу США штурмуют граждане Мексики, на самом севере Америки наблюдается миграция другого рода: исконные жители Аляски – полярные медведи – перебираются из Штатов в Россию.

Согласно подсчетам ученых, популяция мишек в море Бофорта сократилась больше чем на треть – из полутора тысяч особей здесь осталось всего 900. А вот в соседнем Чукотском море количество белых медведей наоборот выросло и на сегодняшний день составляет порядка 3000 особей.

Местные жители с грустью сообщают, что полярные медведи, несмотря на границы, действительно постепенно переселяются в Россию. Правда, политика здесь не при чем: из-за таяния льдов медведям становится негде жить и охотиться.

– В конце 1990-х годов здесь было 127 белых медведей. У нас была специальная патрульная команда, следившая за ними. Однако, когда началось сильное таяние льдов, мы перестали часто замечать белых медведей. Я уверен, что они всё ещё здесь есть, но большинство из них покинули эти места, – поделился с журналистами The Daily Telegraph рыбак с Аляски.

В Чукотском море для полярных медведей пока раздолье – здесь хватает и рыбы, и тюленей. Зоологи утверждают, что обитающие здесь животные не только выглядят крупнее, но и активно размножаются. Вместе с тем, ученые предупреждают, что дальнейшее потепление и связанное с ним таяние льдов вполне способно поставить под угрозу и эту популяцию.

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