Босс итальянской мафии пойман благодаря случайному снимку сервиса Google

Этот снимок помог поймать одного из самых разыскиваемых преступников - гангстера Джоаккино Гаммино. Фото: Google Street View

На одном из снимков, сделанных камерами сервиса Google Street View, полицейские опознали одного из самых разыскиваемых преступников – приговоренного к пожизненному заключению гангстера Джоаккино Гаммино. Вскоре мужчину задержали.

Выяснилось, что последние 20 лет Гаммино проживал в небольшом городе неподалеку от Мадрида, а местным жителям он был известен как Мануэль – владелец овощного магазина и шеф-повар ресторана.

Снимок Google Street View, на который случайно попал мафиози, дал полицейским толчок в правильном направлении – вскоре фото Гаммино они смогли обнаружить на странице его ресторана.

Мафиози арестовали – сейчас он находится под стражей в Испании, а власти Италии очень рассчитывают на его возвращение и водворение в тюрьму, передает Reuters.

В конце 1990-х годов Гаммино был признан виновным в убийстве и других преступлениях, связанных с сицилийской мафией. По приговору суда он был отправлен в итальянскую тюрьму для отбывания пожизненного заключения. Однако случилось странное: в 2002 году ему удалось сбежать.

Побег произошел во время съемок телефильма в прогулочном дворике для заключенных. В какой-то момент арестанты устроили драку, внимание охранников было отвлечено, и Гаммино смог ускользнуть.

С тех самых пор и до появления фотографии Google Street View о мафиози никто не слышал.

– Как вы меня нашли? Я даже семье не звонил уже 10 лет, – именно этот вопрос больше всего волновал неудачливого гангстера после ареста.

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