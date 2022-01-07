Спецкор «КП» с улиц Алма-Аты: На проспекте трупы, их не убирают. Зевак отгоняют пулеметными очередями

Алма-Ата после погромов. Фото: REUTERS

Центральная площадь Алма-Аты. Прямо на проспекте лежат трупы. Один сидит в автомобиле, который встал на дороге, пуля прошила человеку шею. Вокруг собираются люди, спрашивают: а где в городе власть? Почему их не забирают?

Один труп лежит прямо у площади. Его накрыли брезентом. Остальные, говорят, уже разобрали родственники.

Уже пошли разговоры, что трупы не убирают специально - для острастки и протестующих, и зевак.

На ближайших домах следы от пуль, как доказательство, что ночью все-таки стреляли боевыми.

Напомню, что вчера в половине восьмого вечера начался даже не разгон, а расстрел небольшого митинга, точнее, строя из сотни человек, которые держали плакат «Мы не террористы! Уберите армию!». Тогда мне удалось уйти вовремя, потому что подъехавший БТР стрелял из пулемета сначала все-таки холостыми. Ад начался через несколько минут, когда к площади стали подъезжать любопытствующие на своих машинах. Как говорят местные жители, в тот момент стреляли уже боевыми. Кому-то удалось уйти, кому-то – нет.

Громыхало до 12 часов ночи.

Сейчас армейские части снова стоят на площади и отпугивают зевак пулеметными очередями. Как заметил местный житель, чьи окна выходят в этот район, тут опасаться нечего – стреляют холостыми. Человек знает, о чем говорит, - бывший советский танкист.

Но люди, отъехав и отбежав на определенное расстояние, снова пытаются подойти к площади. Часть из них в белых повязках на рукаве, они демонстративно с мешками в руках под огнем убирают мусор, оставшийся после погромов и мародерства. Эта фантастическая картина – может стать прелюдией к большой народной беде. Потому что многим тут напомнила Андижан (город в соседнем Узбекистане), где из крупнокалиберного пулемета в свое время были расстреляны сотни людей. Мятеж там был жестко подавлен, но ненависть к тогдашнему президенту Каримову среди местных передается из поколения в поколение.

Сейчас многое зависит от того, как поведет себя власть, закрепившаяся в центре Алма-Аты. Например, местные старики говорят, что, отключая интернет, государство делает хуже самому себе. Люди питаются слухами, а народная молва порождает еще больших чудовищ, чем YouTube, Telegram и TikTok вместе взятые. Даже осторожные сторонники местной власти (они ее тоже не любят, но относятся как к стабилизирующей необходимости) сильно жалеют, что чиновники не пошли на переговоры с теми, кто вчера стоял на площади и молил об этом. Даже они говорят: где была власть во время погромов и почему она сейчас стреляет по всем подряд - даже по мирным людям? Интересно, что сами протестующие уже начали отрекаться от погромщиков, мародеров и экстремистов в общей массе «революционеров», клеймя их как постыдный элемент. Они считают, что стрелять нужно было их, а не всех без разбору.

Но как отделить честного карбонария от мародера и убийцы (кто-то же в Алма-Ате убивает и полицейских, даже обезглавливая их) - никто не знает.

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