Эндрю Гарфилд сообщил, что готов сыграть Человека-паука еще в одном фильме

Фильм «Человек-паук: нет пути домой» стал огромным хитом в прокате. Фото: REUTERS

Фильм «Человек-паук: нет пути домой» стал огромным хитом в прокате, вопреки коронавирусу собрав 1,4 миллиарда долларов. Напомним, в нем на экране встречаются сразу три Человека-паука - Тоби Магуайер, Эндрю Гарфилд и Том Холланд. Эти актеры играли Питера Паркера в разные годы: Магуайер - в 2002-м, 2004-м и 2007-м, Гарфилд - в 2012-м и 2014-м, а Холланд стал звездой франшизы «Мстители», и появляется в роли с 2016 года по настоящее время. Теперь выясняется, что три Питера Паркера принадлежат к трем разным областям «мультивселенной», которые в новом фильме наконец пересеклись.

Казалось, Гарфилд навсегда простился с ролью: его появление в «Нет пути домой» больше похоже на расширенное камео. Но на волне успеха фильма студия Sony, говорят, рассматривает возможность снять еще одну отдельную картину с Эндрю, где он будет в главной роли, а действие, соответственно, будет вновь разворачиваться в его вселенной. Сейчас актер дал интервью Variety, где подтвердил, что готов вернуться к образу.

«Определенно, я открыт к такому предложению, если по моим ощущениям [в сценарии] все будет правильно. Питер-Спайдермен - это персонаж, для которого главное - служба высшему благу, он живет ради того, чтобы помогать людям. Это паренек из рабочего класса, из нью-йоркского района Квинс, он знает, что такое борьба и что такое утрата, так что он полон эмпатии. Я бы попытался перетащить этические принципы Питера Паркера в новый фильм, если будет возможность вернуться к сюжету и рассказать больше, тогда я был бы уверен в себе».

Гарфилд много рассказал и о том, как шла работа над «Нет пути домой». «Тоби и я снимались в течение двух недель, и, по-моему, нам удалось кое-чего добиться - не просто появиться перед камерой: «Привет! Пока!» Мой Спайдермен спасает девушку своего младшего брата. И делая это для младшего брата, он излечивается от самой большой травмы в своей жизни. (Имеется в виду сцена, где герой Гарфилда в последнюю секунду подхватывает и спасает от смерти падающую Эм-Джей. В очень похожей сцене в фильме «Человек-паук: высокое напряжение» гарфилдовский Спайдермен не успевал спасти точно таким же образом падающую с высоты Гвен, в которую был влюблен, а потом не мог прийти в себя от горя. - Ред.) Он понимает, что героя Тома Холланда не ждет такая же судьба, и есть в этом какая-то космическая красота. Это значит - герой получил второй шанс спасти Гвен».

Кроме того, Гарфилд рассказал о принципиальной разнице в двух костюмах - его и Тома Холланда. «Том мне очень завидовал, потому что у меня на костюме были маленькие застежки-молнии, с их помощью я мог очень легко высвободить руки. Том вообще не мог пользоваться кистями рук, и в результате был вынужден касаться экрана своего телефона носом!».