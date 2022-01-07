От Ходора до наших дней. Как сажали российских олигархов

В колонии Ходорковский пережил множество опасностей и приключений. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Предновогодние посадки

Конец 2021 года ознаменовался громкими арестами крупных российских предпринимателей. По делу о гибели 51 человека на шахте «Листвяжная» в декабре на два месяца отправлен за решетку глава и владелец холдинга «СБС-уголь» (в него входила и «Листвяжная») 59-летний Михаил Федяев, его состояние оценивается в 700 млн долларов. Бизнесмена обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов. Если суд признает Федяева виновным, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Президент ЗАО «Холдинговая компания "Сибирский деловой союз"» Михаил Федяев. Фото: Данил Айкин/ТАСС

Буквально в те же дни — еще один нашумевший арест. В камеру угодила основатель компании «Русский продукт» и председатель совета директоров банка БКФ 57-летняя Ольга Миримская (ее состояние оценивается в 100 млн долларов). Дочь известного авиаконструктора обвиняют в даче крупной взятки следователю — предполагается, что речь идет о двух автомобилях на общую сумму 3,5 млн руб. Теперь она может провести несколько лет в колонии.

Ольга Миримская во время интервью каналу «На Рублевке & Новой Риге Life». Фото: YouTube

«Комсомолка» решила вспомнить, кто еще из крупных предпринимателей побывал в заключении и хлебнул тюремной баланды.

Михаил Ходорковский. Мог бы стать бригадиром

Когда говорят о сидельцах-в больших деньгах умельцах, то в первую очередь упоминают главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. По обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и в хищении 350 млн тонн нефти он провел в местах не столь отдаленных 10 лет и два месяца. Сидел бы дольше, но из-за ухудшившегося состояния здоровья матери подал прошение о помиловании, и президент Путин удовлетворил его, скостив 8 месяцев оставшегося срока.

В колонии Ходорковский пережил множество опасностей и приключений. Сосед по нарам, мелкий жулик по фамилии Кучма, полоснул его ночью заточкой по лицу. Неглубокую рану тут же зашили тремя стежками капроновой нити. Писать заяву на соседа Ходорковский не стал — зона встретила такое решение одобрительно.

Ходорковского арестовали в 2003 году. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Не избежал олигарх и штрафного изолятора. Один раз за то, что носил при себе какие-то инструкции по правам осужденных, другой — за то, что пил чай в неположенное время.

А за производственные успехи его даже хвалили — хорошо рукавицы шил. И повысили с должности рабочего до контролера ОТК. А мог бы и бригадиром стать, говорили во ФСИНе.

После освобождения Ходорковский поселился в Швейцарии. Еще до суда он открыл в оффшоре компанию по управлению финансами, куда стекались доходы от нефти, а теперь спокойно занимается бизнесом на недвижимости и время от времени критикует помиловавшего его российского президента.

Владимир Гусинский. Как с гуся вода

Еще один олигарх из 90-х, Владимир Гусинский, также не избежал уголовного преследования. Как и Ходорковский, он входил в так называемую семибанкирщину — группу олигархов, которая по сути и была тогда реальной властью в стране.

Главным богатством Гусинского была медиаимперия, куда входили телекомпания НТВ, радиостанция «Эхо Москвы», газета «Сегодня» и другие СМИ. В 2000 году (власть в стране уже сменилась) генпрокуратура обратила внимание, что Гусинский приобрел один из питерских телеканалов за смешные 5 тысяч долларов: месячная зарплата у ведущих дикторов была в два раза больше. Реальная стоимость покупки превышала 10 млн «зеленых», писали тогда СМИ. По версии следствия, миллион ушел на взятку.

Владимир Гусинский с женой на премии ТЭФИ-1999. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Олигарха вызвали в Генпрокуратуру, он приехал к главному входу в сопровождении трех машин с охраной. Это не смутило прокурорских: ему предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере и тут же в автозаке увезли в Бутырку через другие ворота.

В камере Гусинский просидел три дня. Его соседями, писали тогда СМИ, были фальшивомонетчик и еще один махинатор. На завтрак магната кормили пшенкой, в обед - гуляш, перед сном - жареная рыба. Рассказывают, что этот паек показался скудноват ему, и через адвокатов он попросил подогнать ему свежие овощи и фрукты, холодильник и телевизор. Молва о красивой жизни разнеслась по этажам, и Гусинский получил весточку от местных положенцев: мол, братва тоже хочет холодильники.

Когда Птицу (такую кликуху ему дали в Бутырке) выпустили под подписку о невыезде, он, говорят, первым делом послал на кичу несколько холодильников.

В дальнейшем обвинения с олигарха были сняты, он продал свою медиаимперию «Газпрому» и отбыл за границу. Первое время его и там продолжала теребить суровая рука отечественной генпрокуратуры: он, якобы, обсчитал «Газпром» на 300 млн долларов. Пришлось присесть дней на десять дней в мадридском централе, потом на недельку в Афинах. Но ни Испания, ни Греция экс-олигарха не выдали.

Сергей Полонский. Миссия в Камбодже

Сергей Полонский — если не самый богатый российский девелопер, то уж точно самый яркий. Свое состояние до финансового кризиса 2008 г. он оценивал в 8 млрд долларов (эксперты, правда, считали, что раза в 2 меньше). А в марте того же года на вечеринке в Каннах произнес свою знаменитую фразу, в какое место должны идти те, у кого нет миллиарда долларов.

Его компания Миракс (переименована в Поток) реализовывала такие интересные проекты как небоскреб «Федерация» в Москва-Сити и другие. Однако осенью 2008, когда разразился кризис, стройка заморозилась, а деньги покупателям квартир Полонский не вернул. В 2013 г. ему предъявили обвинение в хищении 5,7 млрд руб у дольщиков квартала «Зеленая миля». Правда, заочно, потому что к тому времени он от греха подальше уехал в Камбоджу. Но и там не остался незамеченным. Купил, как уверяют СМИ, аж 8 островов, а во время отмечания Нового года на катере вместе с приятелями выкинул за борт капитана и шестерых матросов — те мешали им веселиться. Пришлось посидеть несколько месяцев в местной тюрьме.

Как писали СМИ, срок девелопер мотал в камере на 10 человек - кондиционер, телевизор, совмещенный санузел с душем. Сидельцам выдают туалетную бумагу, мыло, полотенца и даже ватные палочки. Кормежка тянет на отель 2 звезды: йогурт, яйца, хлеб, сок, манго и другие фрукты. Из серьезной еды — курица с овощами или рисом.

Сергей Полонский 12 лет состоял в гражданском браке с Ольгой Дерипаско, а после ареста сделал ей предложение. Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Через два года Полонского депортировали в Москву и тут же посадили в СИЗО. Мог бы дожидаться суда не в камере, а на подписке о невыезде — для этого надо было хотя бы частично признать себя виновным. Узник отказался и честно отсидел два года, пока длилось следствие и суд.

Вначале его посадили в одиночку. Он мирно играл сам с собой в шахматы и домино, и вдруг его переклинило. Разбил телевизор, сломал шахматную доску, разбросал домино, а после отправки в карцер объявил голодовку...

Безбашенного строителя башни «Федерация» признали виновным в хищении более 2,6 млрд руб при строительстве жилья, дали 5 лет и тут же выпустили, поскольку вышел срок давности.

Сергей Зуев. Магнат из Лианозова

Дело против крупнейшего торговца импортной мебелью Сергея Зуева было возбуждено в сентябре 2000 года. Бывшего грузчика из Лианозово, ставшего обладателем состояния в 850 млн долларов обвиняли в том, что в сопроводительных документах на диваны и стенки был существенно занижен вес — это давало экономию на уплате ввозных пошлин.

Расследование сопровождалось грандиозным коррупционным скандалом, в котором были замешаны сотрудники МВД, ФСБ, Таможенной службы, Прокуратуры, Госнаркоконтроля. Каждое из ведомств обещало магнату защиту от других силовиков, а в итоге все дружно дербанили его имущество. Более 20 руководителей и высокопоставленных сотрудников силовых ведомств и чиновников лишились своих постов. Двое причастных к делу были убиты.

Скандальная история «Трех китов» тянется уже два десятилетия. Фото: Юрий Машков/ТАСС

Дело дошло до президента. Был вызван из Питера «честный следователь Лоскутов». Неутомимый Зуев, находясь в СИЗО, сумел вернуть себе добрую часть имущества. Но вернуть свободу не смог — в 2010 г. ему впаяли 8 лет по статье «Контрабанда» и отправили по этапу в исправительную колонию №5 города Коряжмы Архангельской области. А на следующий год выпустили — статью исключили из Уголовного кодекса. Человек с полностью расшатанной нервной системой, кучей сопутствующих заболеваний, превратившийся в рыхлую 130-килограммовую массу, еще шесть лет потратил на восстановление здоровья.

Уголовное преследование бизнесменов почти всегда ведет к краху бизнеса. Близок к этому был и Зуев. Уходя на зону, он отдал 30% своих акций партнеру — тот обещал сохранить бизнес. Решение рискованное, но другого выхода не было. Выйдя на свободу, Зуев увидел что имущества у него осталось с гулькин нос. Надо отдать ему должное: после того, как привел вес и здоровье в норму, он первым делом стал бороться за бизнес. И в прошлом году через суд ввернул себе мебельный центр «Три кита» и ряд других активов - около половины былого могущества.