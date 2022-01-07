Сценарии переворота в Казахстане начали писать еще 20 лет назад

Известны четыре популярных среди игроманов шутеров, в которых нужно уничтожить Байконур. Фото: REUTERS

Казахстан в глобальной перспективе интересен Западу прежде всего, как военная база, которая одновременно граничит с Китаем и Россией. Соблазн превратить эту территорию в факел с помощью молодых мусульман республики, которые при нынешней политике скорее выберут арабский, чем русский или латынь, довольно легко: нужен только интернет, чтобы направлять инертные массы к объектам, где хранится боевое оружие и расположены ключевые фигуры и предприятия. Этот сценарий весьма удачно разыгрывался в других странах.

ВООРУЖАЮТСЯ И ГОТОВЯТСЯ

Сначала были нападения на охотничьи магазины, полицейские участки, раздача оружия на улицах. Вооруженные стрелковым оружием малочисленные группы не способны на переворот, но уже вполне могут нападать на военные объекты, принадлежащие государственным российским компаниям и Минобороны России. А таких в Казахстане не мало: Россия арендует под них более 11 миллионов гектаров...

Военные эксперты называют несколько объектов, захват которых допускать просто нельзя. Среди них - 5-й Государственный испытательный полигон Минобороны РФ (на космодроме "Байконур" откуда 12 апреля 1961 года стартовала ракета «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту) с двумя аэродромами, 15 стартовыми комплексами для запусков 9 типов ракет- носителей, с 4-мя пусковыми установки для испытания межконтинентальных баллистических ракет. Мы ведь хорошо помним, как игиловцы умудрялись из обрезков стальных труб делать ракеты и обстреливать сирийский города. А тут вам готовые стартовые комплексы! Кто знает, чему учили казахстанскую молодежь, которую приглашали на учебу на Ближнем Востоке. Факт, что среди задержанных головорезов оказались иностранцы, которые вообще не знают казахского языка. Требуют переводчика с арабского.

В Западно-Казахстанской области республики международных террористов может заинтересовать объекты на территории 4-го Государственного межвидового испытательного полигона Минобороны России (полигон «Капустин Яр»). Там сотрудники научно-исследовательского центра испытывают перспективное ракетное вооружение, баллистические и зенитные ракеты. В той же области располагается 20-я отдельная испытательная станция и два измерительных пункта для проведения испытаний ракетной техники и боеприпасов и 10-й Государственный испытательный полигон Минобороны России (полигон "Сары-Шаган").

Усилена безопасность первого и единственного в Евразии полигона для разработки и испытаний противоракетного оружия и Отдельного радиотехнического узла разведки космического пространства, который входит в единую систему предупреждения о ракетном нападении. Под усиленную охрану взяли несколько воинских частей и Отдельный полк транспортной авиации ВВС России на аэродроме в городе Костанай.

Никаких секретов мы тут не раскрываем. На этих известных всем объектах работают не только русские, но и казахи. В том числе и те, что оказались среди участников погромов. Они же их и охраняли в составе частных охранных предприятий и правоохранительных структур. А потому, все очень хорошо осведомлены о том, каким вооружением и техникой там можно разжиться.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ «БАЙКОНУР»

После того, как на сторону этих «революционных масс» перешли отдельные полицейские и военные, возникла прямая угроза захвата стратегических объектов. Понимая это, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил незамедлительно ввести на территорию Казахстана Коллективные миротворческие силы ОДКБ. Прежде всего за тем, чтобы разгрузить местное МВД, которому пришлось усилить места компактного проживания и работы российских граждан. Токаев понимает, что безопасность граждан России имеет ключевое значение «в стабилизации и нормализации обстановки» в Казахстане.

Очевидно, что на подобные решения политики не идут, если речь идет о каких-то беспорядках, которые вызваны повышением цен на топливо (в Европе цены на газ еще выше). Ведь стоимость газа в первый день волнений взяли под государственный контроль, но это никак не повлияло на ситуацию. Говорят, что поводом для подъема граждан стали отношения между исторически сложившимися объединениями казахов - жузами. Но и тут нельзя забывать, что умелое использование разногласий между тейпами - знакомый почерк в работе западных спецслужб в Афганистане и Чеченской республике.

Россию дважды просить не пришлось: военно-транспортные самолеты перебросили в Казахстан десантников из рот 76-ой десантно-штурмовой дивизии ВДВ (Псков) и 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады спецназначения (Ульяновск). В Казахстан прибыли подразделения миротворцев из Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана. Общую численность миротворцев военные эксперты уже оценивают в 4-5 тысяч человек. В резерве есть еще тактические группы 2-й и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа, а также 55-й батальон горной бригады Центрального военного округа Минобороны России.

Наши военные уже взяли под контроль российские объекты, чем полностью развязали руки сотрудникам местного МВД и Нацгвардии, которые пообещали своему правительству «уничтожать всех, кто откажется сложить оружие». Нацгвардия Казахстана объявила на две недели чрезвычайное положение, комендантский час (с 23.00 до 07.00), выставила блок-посты на дорогах, и начала локальные операции по ликвидации террористов, которые уже резали головы и стреляли в полицейских.

По информации силовиков среди вооруженных выявлены члены террористических организаций, которые получили опыт боевых действий в Сирии. Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев сразу публично заявил, что "государственный переворот в Казахстане пытаются организовать руками боевиков международных террористических организаций". Выходит, что какая-то информация о планах террористов была.

В частности, именно по этой же причине Казахстан не станет открывать границу со стороны Китая. Дело в том, что именно в приграничных областях живут казахи и уйгуры, которые проповедуют радикальные течения ислама. С ними в самом Китае проблем хватает.

Власти Казахстана явно прислушались к советам военных экспертов: в стране моментально отключили интернет-связь, которая позволяет управлять беспорядками из-за рубежа, взяли под наблюдение представителей иностранных компаний в стране, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности. Сейчас местные силовики зачищают Кызылординскую область, где находится Байконур и несколько российских военных частей.

Именно там сейчас идет полномасштабная войсковая антитеррористическая операция. Проходит она там не случайно: есть веские опасения, что бунтовщики с оружием могут попытаться завладеть тяжелым вооружением и военной техникой.

Да, они молоды, возможно не обучены, как военные, но вооружены уже неплохо: им удалось вытряхнуть в ряде городов несколько оружейных комнат в отделах полиции и даже взять арсенал алма-атинского отделения Комитета национальной безопасности.

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ

Тем, кто взялся в Казахстане за оружие сейчас в среднем 25-30 лет. В большинстве своем это молодые люди, которые выросли на американских компьютерных играх-симуляторах, где одной из миссий стало уничтожение Байконура, как одного из символов СССР. На сегодняшний день известны четыре таких популярных среди игроманов шутеров.

Еще в 2003 году с подобным развитием событий вышла компьютерная игра-шутер Command & Conquer: Generals (перевод c англ. - Командуй и властвуй: генералы). По сценарию разработчиков, в 2010 году террористы ближневосточной террористической организации "Глобальная Армия Освобождения" захватывают космодром Байконур и запускают оттуда российскую ракету с биологическим оружием. Игрок должен всех уничтожишь и ликвидировать китайского генерала, который симпатизировал террористам.

Очередной шутер про Байконур выпустили в США в 2008 году. В Frontlines:Full of War (с англ. - Линии фронтов: Топливо войны) игрок должен прорваться к стартовой площадке на космодром Байконур, чтобы остановить запуски ядерных ракет. По сценарию действие игры происходит в 2024 году на фоне «глобального энергетического кризиса».

Вот как будущее Казахстана в этой американской игрушке описали 13 лет назад: «С истощением запасов нефти и природного газа дипломатические отношения между Востоком и Западом ухудшились, и угроза войны привела к формированию двух вооруженных блоков: США и Евросоюз составили «Западную коалицию», тогда как Россия и Китай создали Союз Красной «Звезды». Направленные на охрану контролируемого Западной коалицией нефтеперегонного завода в Туркменистане «Бродячие Псы» попадают в засаду. Действие перемещается в южный Казахстан, где герои захватывают танковый завод противника. Параллельно в мире происходит вторжение Китая на Тайвань и массовые беспорядки в США. На советском космодроме в Северном Казахстане «Бродячие Псы» становятся свидетелями тактического ядерного удара, нанесенного Союзом Красной «Звезды» и узнают о планах Союза запустить с территории России межконтинентальную ядерную ракету мощностью в «тысяча триста Хиросим». «Бродячим Псам» удается захватить подземную пусковую шахту и остановить запуск, закрыв створки люка — ракета взрывается вместе со всеми, кто не успел эвакуироваться. Действие последних миссий игры происходит в охваченной боями Москве».

А вот сценарий еще одной известной игрушки Call of Duty: Black Ops. (пер. с англ. - Служебный долг. Секретные операции).В ней игрок должен был обезвредить охрану космодрома Байконур, сбить ракету "Союз -2", спасти агента ЦРУ, ликвидировать советского генерала Драговича, который после Великой Отечественной войны заставлял работать на СССР нацистских ученых. Эта освободительная миссия под названием «Особое задание» была написана американскими программистами в 2010 году.

Совсем свежая разработчика игр в США - Destiny (пер.с англ. - Судьба) 2014 года. Там уже в первой миссии космодром Байконур представляет из себя развалины, а враги - инопланетяне.

Выходит, что сценарии переворотов в Казахстане начали писать в США еще 20 лет назад. Молодое поколение казахов фактически вырастили на американских игрушках, где одна из главных миссий - захват и взрыв Байконура, как символа СССР. Многим из них за 20 лет успели внушить, что этого вполне достаточно, чтобы на месте Казахстана появился процветающий эмират какого-нибудь ближневосточного государства.

СПРАВКА «КП»

Еще в феврале 1995 года на комплексе «Байконур» и одноименном городе проживало 72 тысяч человек: около 50 тыс. русских, 21 тыс. казахов, 2 тыс. украинцев и 2 тыс. других национальностей. С 1994 года космодром с городом были переданы в аренду России (115 млн. долл. год). Еще около 1,16 млрд. рублей уходило на содержание города. Но деваться было некуда: до появления космодрома «Восточный» это был единственный космодром в распоряжении России, позволявший осуществлять пилотируемые программы и вывод космических аппаратов на геостационарную орбиту. Реформирование космодрома Байконур ведется с 2008 года. С 2009 году космодром полностью передан Роскосмосу. Россия планирует до конца аренды Байконура (2050 года) переселить специалистов, перенести все пилотируемые пуски на новый космодром «Восточный» и «Плесецк», а первый советский космодром оставить Казахстану. Его собираются переименовать в «Байтерек» и использовать для запуска беспилотных автоматических космических аппаратов украинского производства.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Чиновники в Казахстане знали о грядущей войне кланов и массово удирали за рубеж

Заявление Токаева о «заговоре силовиков» все расставило по местам. Но Алма-Ата остается без телевидения и продуктов, люди начинают паниковать, передает спецкор kp.ru Владимир Ворсобин (подробности)