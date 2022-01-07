Купитман из "Интернов" стал психологом

Вадим Демчог прославился ролью венеролога, а специализация его нового героя - психотерапия. Фото: канал СТС

Давно прошли те времена, когда мы с раскрытым от удивления ртом смотрели на американцев, по любому поводу бегущих к психотерапевту. Теперь и россияне повадились заглядывать на огонек к мозгоправам и подробно рассказывать о проблемах, которые, как известно, есть у всех. Вот, к примеру, чета Нестеровых, Сергей (Борис Дергачёв) и Надя (Ольга Дибцева) - обычная на первый взгляд семья, но даже трое детей и 17 лет брака не дают гарантии того, что союз этот не развалится. Поэтому Сергей с Надей вынуждены обратиться за помощью к маститому психологу Якову Гомельскому (Вадим Демчог).

- Наш сериал — отличный способ посмотреть на себя со стороны, разобраться в бытовых ситуациях и понять, что из-за чего-то, возможно, не стоит ссориться, - считает Борис Дергачев.

Интересно, что сам Борис в реальной жизни к психологам не ходит, а вот его партнерша Ольга Дибцева к представителям этой профессии относится с огромным уважением: «Психология перевернула мою жизнь, помогла найти себя. И мне кажется, не будь этого, сейчас я бы не имела ни такую карьеру, ни семью. Сейчас я продолжаю работать с со специалистами, пусть и не так часто, как раньше».

Персонажи Бориса Дергачева и Ольги Дибцевой не могут решить свои семейные проблемы без помощи мозгоправа. Фото: канал СТС

Кстати, совместные съемки с 58-летним Вадимом Демчогом Ольга тоже может в какой-то степени расценивать как работу со специалистом, ведь Вадим Викторович, ставший звездой после роли венеролога Купитмана в ситкоме "Интерны", не только профессиональный актёр, но и кандидат психологических наук.

Режиссерами 17-серийной комедии стали Михаил Соловьёв и Сергей Знаменский, помимо Демчога, Дибцевой и Дергачева, в фильме снимались Карина Хисматулина, Мария Корнеева, Алексей Родионов и Татьяна Орлова.

СТС

«Семейка»

С 10 января, понедельник-четверг, 19:00