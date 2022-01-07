Бостонский террорист Джохар Царнаев рассылает из камеры смертников денежные подарки

Джохар Царнаев вместе со своим братом Тамерланом организовали взрывы на финишной черте Бостонского марафона. Фото: REUTERS

Бостонский террорист Джохар Царнаев, приговоренный американским судом к смертной казни и ожидающий сейчас начало нового судебного процесса, как и все заключенные в США имеет специальный счет, на который поступают деньги. На такой счет средства могут переводить родственники и знакомые осужденного, на него зачисляются пенсии и федеральные выплаты. Деньгами их владелец может распоряжаться по своему усмотрению – тратить на приобретение предметов первой необходимости и продуктов в тюремном ларьке, заказывать книги, оплачивать работу адвокатов и т.д.

С момента своего перевода в тюрьму строгого режима, расположенную в городе Флоренция (штат Колорадо), Царнаев получил на свой счет более $21000. Эта сумму образовали переводы неких частных лиц а также... финансовая помощь от федерального правительства США. Последнее перевело Царнаеву $1400 – одноразовую выплату в связи с пандемией COVID-19. Такие суммы полагались большинству американских граждан, имеющих доход ниже среднего.

По приговору суда Царнаев обязан выплатить более $101 миллиона в качестве возмещения ущерба, нанесенного им и его действиями. Но ни одного цента от Царнаева никто из пострадавших в теракте, устроенном им и его старшим братом Тамерланом, пока так и не получил.

При этом выяснилось, что Царнаев со своего тюремного счета неоднократно отправлял деньги своим родственникам, передает Fox News.

Руководство тюрьмы уже начало расследование – каким образом признанный судом виновным в терроризме преступник смог без каких-либо особых ограничений посылать денежные переводы, которые он обозначал как «подарки».

Джохар Царнаев – один из организаторов взрывов на Бостонском марафоне весной 2013 года. В 2015 году ему был вынесен смертный приговор. В июле 2020 года Апелляционный суд США отменил его, назначив новый судебный процесс. При этом приговоры по другим обвинениям (всего их было 30) остались в силе, по большинству из них Царнаев приговорен к пожизненному заключению. Апелляция прокуроров, настаивающих на восстановлении смертного приговора Царнаеву, находится сейчас на рассмотрении Верховного суда США.