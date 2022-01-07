Финалистка шоу "Голос" Наргиз Закирова кардинально сменила имидж, отрастила волосы и стала похожа на Даню Милохина

Наргиз решила сменить имидж и превратиться из бритой рокерши в стильную артистку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Яркая и харизматичная Наргиз, проигравшая финал шоу "Голос", пробует строить карьеру сольно, как только это возможно. Она работала под крылом Максима Фадеева, выпускала с композитором совместные треки, катала гастрольные туры, но в итоге разругалась и осталась совсем одна. Он обвинял ее в злоупотреблении алкоголем, срыве графиков и прочем. Певица несильно отрицала, ссылаясь на то, что из-за усталости не прочь заложить и за воротник.

- Когда приезжаю в зал, то могу себе позволить алкоголь и огурчики, - признавалась в интервью артистка. - Да, я могу выпить перед концертом, могу выпить во время концерта.

Разумеется, это не могло не сказаться на карьере. Контракт с лейблом Максима Фадеева был разорван, певица ушла в сольное плавание. И теперь пробует всячески обратить на себя внимание. Так, Наргиз решила сменить имидж и превратиться из бритой рокерши в стильную артистку формата Мари Фредерикссон, солистки Roxette. Для этого узбекская певица отрастила волосы и покрасила их.

Подписчики сперва не узнали Наргиз. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики сперва не узнали Наргиз: "Богиня", "Крутой образ", "Нежная и красивая", "Голливуд сороковых!", "Очень неожиданно, продолжайте вершить магию!". - Вот уже девятый год я и моя команда #nargizband собираемся, чтобы вершить музыку, - призналась в инстаграме певица. - Лично для меня это место является культовым. Именно здесь произошло мое глобальное переосмысление ценностей и взглядов на привычные, казалось бы, вещи. Не стану углубляться.

Яркая и харизматичная Наргиз, проигравшая финал шоу "Голос", пробует строить карьеру сольно. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В настоящий момент Наргиз продолжает писать музыку, практически пережила утрату мужа Филиппа Бальзано, ушедшего в 2020 году, и нянчится со внуками: Ноем (сыном дочери Сабины) и Лели Лесли Визи (сыном дочери Лейлы). А еще, возможно, готовится к четвертому браку с членом своей команды Антоном Ловягиным, что младше на 11 лет.

- Когда свадьба? Не знаю, - ответила Наргиз на вопрос актера Вячеслава Манучарова в ютуб-интервью. - Даже если она и состоится, то большой не будет. Меня мой молодой человек уже задолбал. Колечко подарил. Хорошее? Да. Если будем помирать с голоду, то я, наверное, его в ломбард заложу.

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