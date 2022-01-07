Казахстан попробовали превратить в Украину

Акимат Алма-Аты, сожженный протестующими Фото: REUTERS

Бесспорно доказанный факт: каждый бунт или революция имеют свой бюджет. Даже немногочисленный пикет у иностранного посольства его имеет. Значит, у этих событий есть спонсоры, в интересах которых, в том числе, они и происходят. Глядя на тысячные толпы «отчаявшихся» молодых казахов, в два-три дня оказавшихся в главных городах Казахстана и начавших атаковать и захватывать органы власти, попутно грабя магазины, невольно задумываешься о «невидимой руке» демократии.

Причин для недовольства у многих казахов предостаточно. Общеизвестно раздражение и усталость от местного олигархата, включающего ближайших родственников Елбасы («Лидера нации»). Дочери, зятья, племянники, внуки - не только богатейшие люди страны, но и, как правило, «при должностях». Поэтому повышение вдвое цены на газ в газодобывающей стране компаниями, которые контролируют близкие Назарбаева, действительно, выглядит цинично и вызывающе. Этого вполне достаточно, чтобы стать «спусковым крючком» стихийного протеста на местах - перекрытие дорог, митинги, бойкоты… Но отправляться в столицы, чтобы пытаться захватить аэропорты, телеканалы и здания администрации, громя все на своем пути и стреляя в силовиков - это уже другая стилистика, явно предназначенная для смены власти.

Разгромленный мародерами акимат Алма-Аты. Фото: REUTERS

Но вот тут и возникает вопрос: а зачем? Казахстан всеми, в том числе и на Западе, признан одной из немногих состоявшихся и успешных стран на постсоветском пространстве. Союзным наследством и природными богатствами здесь сумели воспользоваться с умом, экономические и социальные показатели благосостояния населения очень близки или практически равны российским. Расслоение по доходам, правда, весьма большое, но и в России с этим проблема.

Иностранный бизнес чувствует себя вполне комфортно - несколько лет назад Назарбаев ввел в стране для коммерческих сделок английское право. Огромное число западных спецов и советников уже давно подгоняет банковскую систему и бизнес-структуры Казахстана под самые высокие мировые стандарты. Еще совсем недавно западные аналитики и экономисты даже отдавали ему предпочтение в сравнении с Россией по условиям для иностранных инвестиций. С 2025 года, по решению Елбасы, Казахстан должен переходить с кириллицы на латиницу. Русский язык многие стали называть «чужим» и ограничивать при помощи языковых инспекций. Тут впору вопрос задать: а с кем страна реально больше хотела интегрироваться, с партнерами по ЕАЭС или с Западом? Во всяком случае такая «многовекторность» проглядывалась, что белорусский вариант сразу вспоминается.

Столкновения вооруженных манифестантов и казахской полиции на улице Алма-Аты Фото: REUTERS

Правда, Лукашенко теперь четко обозначил, что ориентирован только на восток. Запад в 2020 году явно поспешил с «цветной революцией» в Белоруссии, потому что еще три-четыре года упорной «многовекторности» и постепенного внедрения стандартов ЕС в производстве и управлении, и страна фактически была бы уже «на той стороне». Теперь с ориентацией у белорусов больше определенности.

Без сомнения, и в Казахстане после нынешнего бунта, который пытались развить в «революцию», крепко задумаются, на кого полагаться в будущем. Власти страны уже заявили, что беспорядки были спровоцированы и поддержаны из-за рубежа. Про «американский и исламский» след трагических событий говорят и в России. На Украине даже и не стесняются называть себя вдохновителями «нового майдана». Саакашвили из грузинской тюрьмы трубит, что именно на его квартире казахстанские беглые оппозиционеры строили планы нынешней атаки на власть. Правда, этот опереточный персонаж может и приврать, но вовлеченность в события внешних сил очевидна. Без них просто было бы невозможным подготовить десятки тысяч боевиков, а затем управлять их действиями.

Объявленный президентом Токаевым предстоящий «разбор полетов» прояснит, кто и как влиял на события, почему спецслужбы просмотрели подготовку к столь масштабной атаки на государство. Так что скоро, надо надеяться, на эти вопросы будут конкретные ответы.

Мятежники пытались перегораживать трассы горящими автомобилями Фото: REUTERS

Знаковым станет и участие в поддержании порядка в Казахстане миротворцев из стран ОДКБ. Впервые применена 4-я статья договора о создании этого военного союза, предусматривающая оказание помощи странам-членам в случае агрессии против них. Этот прецедент создаст новый инструментарий для сдерживания «цветных революций», инспирируемых извне.

Западные политики и СМИ - кто бы сомневался! - уже заговорили о праве казахов на «мирный протест» и о том, что российские войска подавляют стремление казахов к «свободе и демократии». Во-первых, «мирный» характер событий видели все. Бои в центре городов с многочисленными жертвами, обезглавленные полицейские - это не митинг несогласных.

Во-вторых, трудно не сравнить 4-ю статью договора ОДКБ и 5-ю статью НАТО, которая о том же - взаимопомощи всех стран-членов. Ведь именно спекуляция вступившими в альянс прибалтами этой статьей привела к размещению на их территориях натовских частей на «ротационной основе». В многочисленных западных сценариях «нападения» России на Прибалтику роль детонатора отводится «пророссийски настроенным» жителям, которых и должны, при необходимости, нейтрализовать натовцы, чтобы не допустить «агрессии» России.

Многие обратили внимание и на то, что «рвануло» в Казахстане как раз накануне российско-американских переговоров о гарантиях безопасности - это, очевидно, создает определённое неудобство для позиций Москвы. Но даже если и есть какая-то связь, то оперативное и эффективное подавление беспорядков властями Казахстана и помощь им со стороны союзников станут, скорее, фактором, играющим в поддержку этих позиций.