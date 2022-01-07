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Звезды7 января 2022 14:09

Чего ждать от финала "Ледникового периода": Алина Загитова стала добрее, Татьяна Волосожар со шпицем, в жюри - Алла Михеева и Александр Жулин

В шоу осталось провести заключительный этап - зритель тоже выдадут приз
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Максима ЛИ

Фото: Максима ЛИ

Один самых обсуждаемых телепроектов прошлого года "Ледниковый период" выходит на финишную прямую - впереди финал. В этом эпизоде артисты и фигуристы приготовили коронные номера: лучшие и удачные номера.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев показали забавный танец под песню Black Magic Woman, где телеведущая переоделась колдуньей, а фигурист - очкастым ботаником, что мечтает очаровать девушку.

Фото: Максима ЛИ

Фото: Максима ЛИ

Татьяны Волосожар и Федор Федотов сделали ставку на эксцентричное «Танго Магнолия» Александра Вертинского. Для этого фигуристка привезла из дома на съемку любимого шпица по кличке Декстер. Он тоже поучаствовал в номере.

Дарья Мельникова и Максим Маринин показали юмористический номер про медсестру и пациента под хит «Uno» группы Little Big. Агата Муцениеце и Александр Энберт ударились в лирику, поэтому зрители увидят их трогательное выступление под песню Елены Камбуровой «Дождик осенний».

Фото: Максима ЛИ

Фото: Максима ЛИ

Самая яркая пара проекта - Даня Милохин и Евгения Медведева - в обтягивающих костюмах зажгут под заводной Uptown Funk Бруно Марса. После номера спортсменка искренне призналась Алине Загитовой:

- На «Ледниковом периоде» Даня научился собираться, а я - расслабляться. Освободилась от собственных зажимов, стала добрее.

Фото: Максима ЛИ

Фото: Максима ЛИ

Как писала "КП", председатель судейского комитета "Ледника" Татьяна Тарасова пропустит шоу. Определять лучшую пару проекта будут Филипп Киркоров, Алла Михеева, Александр Жулин, Максим Траньков и Татьяна Навка.

"Ледниковый период. Финал", Первый, суббота, 17.50

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