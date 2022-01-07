«Вот он, мой любимый мужчина»: Калашникова впервые показала своего сына

Анна Калашникова с сыном. Фото: Instagram.com

В новогодние праздники звезда ток-шоу и певица Анна Калашникова объявила о разрыве со своим женихом, банкиром и миллионером Иваном Семёновым. Певица намекнула, что всему виной предательство и обман. Ранее артистка выкладывала в соцсетях только фото себя любимой в дорогих нарядах и в бикини, а тут внезапно показала подписчикам своего шестилетнего сына Даниила, которого родила от состоятельного бизнесмена, своего бывшего бойфренда. Правда мужчина не помогает певице воспитывать сына, артистка надеялась, что Семёнов станет для Дани отцом, но, увы, не сложилось.

- Все спрашивают, а где мой сын?! Я не из тех мамочек, которые выкладывают каждый чих своего сыночка, я оставляю ему право выбора быть медийным или нет. Вырастет и сам решит,-написала в своём Инстаграме Калашникова.-Я знаю, вы по нему соскучились, вот он - мой самый любимый мужчина на свете. Как здорово быть мамой! Когда тяжело на душе, когда вокруг столько предательства и лжи, окрыляет, что дома меня ждет любимый сыночек. Кстати, мы с ним все время на телефонной связи, он быстро освоил телефон: звонит и присылает фото, видео и голосовые. Данюша, спасибо, что ты есть у меня. Люблю тебя больше всего на свете и очень мечтаю, чтобы у тебя была заботливая сестренка по жизни,-высказалась певица.

Напомним: до встречи с банкиром Семёновым Анна собиралась под венец со скандальным певцом Прохором Шаляпиным. Однако накануне торжества пара рассталась. Как выяснилось позже, Анна родила ребёнка от своего бывшего мужчины. Да, и у Шаляпина на тот момент уже был роман с блондинкой Татьяной Гудзевой.

Потом Калашникова встречалась с солидным бизнесменом, который подарил ей дорогущую Бентли. От него певица тоже ждала ребёнка, но потеряла малыша на раннем сроке. Именно из-за потери ребёнка отношения пары расклеились. Вскоре Калашникова познакомилась с банкиром Семёновым, с которым встречалась последние два года.

Но накануне Нового года и эта пара распалась.