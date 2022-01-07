Кто возглавил миротворцев ОДКБ в Казахстане

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков (в центре). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что известно о нем?

Нет-нет, Андрей Николаевич никаким боком не родственник бывшего министра обороны России, - просто однофамилец.

Он родился 4 марта 1962 года в поселке Углегорский Ростовской области. После окончания средней школы (тут так и хочется написать «простой ростовский парень») поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и в 1983 году окончил его. Лейтенантом начал офицерскую службу с должности командира разведвзвода в «крылатой пехоте» и в дальнейшем добросовестно «вытоптал» каждую последующую ступень командирской карьеры. Правда, судьба порой складывалась так, что Сердюкову приходилось служить не только в родных ВДВ, но и в Сухопутных войсках. Первая генеральская звезда упала ему на погоны в то время, когда он был командиром 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Затем возглавлял 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, командовал 5-й армией Восточного военного округа, был заместителем командующего войсками Южного военного округа. По пути на очередные вершины своей карьеры окончил Военную академию имени Фрунзе и Академию Генштаба. Если вы слышали выражение «боевой офицер», - так это и о нем в первую очередь. Пороха понюхал вдоволь. Такие в армии – на вес золота. В 1990-х годах Сердюков принимал участие в первой и второй чеченских войнах, а в 1999-м – в миротворческой операции в Косово. В частности, в июне 1999-го года в составе миротворческого батальона ВДВ РФ Сердюков участвовал в марш-броске и операции по установлению контроля за аэродромом Слатина в Приштине, который обеспечил России стратегический успех малыми силами. В 2014 году генерал со своими подчиненными делал мирную «крымскую весну». После назначения на первый пост в ВДВ (2016), с апреля по сентябрь 2019 года командовал группировкой войск вооруженных сил России в Сирии. Как командовал? Золотая Звезда Героя России говорит о многом. А на его кителе сверкают еще и ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени и IV степени с мечами, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета.