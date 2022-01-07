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Экономика7 января 2022 17:03

Нефть, уран и поднятая целина: Чем дорог миру Казахстан

Пять основных продуктов, которые экспортирует страна, охваченная мятежом
Владимир НИКОЛАЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Важнейшую часть экспорта Казахстана составляют радиоактивные ископаемые.

Важнейшую часть экспорта Казахстана составляют радиоактивные ископаемые.

Фото: REUTERS

События в Казахстане вызвали всплеск интереса к этой бывшей советской республике. На фоне остальных на постсоветском пространстве дела там, судя по экономическим таблицам, шли достаточно неплохо. В целом, Казахстан уступал только России.

Какое-то время даже говорили о «казахском экономическом чуде»…

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ну, это перебор, - сказал ранее kp.ru замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. - Скорее, сочетание более или менее приличной экономики, основанной на природных ресурсах, с грамотным пиаром. Успехи значительно скромнее, чем это пытаются показать.

Политтехнологи, работавшие на власти Казахстана, пытались убедить мир в том, что страна активно развивает наукоемкие продукты. Однако структура экспорта говорит об обратном. Что же дает миру Казахстан?

1. Нефть. Это главный продукт экономики Казахстана. Страна занимает 11-е место в мире по величине разведанных запасов нефти и природного газа — 6,1 млрд тонн. Три нефтеперерабатывающих завода не справляются с имеющимися объемами, поэтому большая часть природного богатства уходит на экспорт. Сырая нефть составляет примерно половину всего товарного экспорта Казахстана — в 2020 г. на нее пришлось $23,7 млрд из $47 млрд. Главным получателем сырья является Россия. Казахстан в мировых лидерах и по запасам газа, основным экспортером является Китай.

Нефть. Это главный продукт экономики Казахстана.

Нефть. Это главный продукт экономики Казахстана.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Казахстан является и крупным экспортером медной руды, меди и изделий из нее. В 2020 г. этой группы товаров было продано на $4,25 млрд. Почти вся она уходит в Китай.

3. На третьем месте — сталь и другие ферросплавы, то есть, продукция, содержащая железо. Сюда относится и прокат. В 2020 г. экспорт в этой группе составил $3,18 млрд. Основные получатели этой продукции — Россия и Китай. Металлургия стала активно развиваться в Казахстане после Великой Отечественной войны, по сути, она и заложила индустриальный потенциал республики. Сюда приезжало множество специалистов и преподавателей технических вузов из России. Сейчас этот когда-то мощный кадровый фундамент заметно расшатан — немалая часть русскоязычного населения покинула страну.

4. Важнейшую часть экспорта Казахстана составляют радиоактивные ископаемые. В частности уран. Казахстан обладает 12% мировых запасов природного урана и занимает первое место в мире по его экспорту. В 2020 г. этот показатель составил $1,71 млрд.

Казахстан обладает 12% мировых запасов природного урана и занимает первое место в мире по его экспорту.

Казахстан обладает 12% мировых запасов природного урана и занимает первое место в мире по его экспорту.

Фото: REUTERS

5. И замыкает пятерку лидеров экспорта пшеница и другие сельхозпродукты. Но проблема в том, что эта группа экспортных товаров отличается непостоянством. Периодически зерна не хватает самой республике — тогда экспорт ограничивают, а то и вовсе прикрывают. В благоприятные же годы по казахстанским источникам от агроэкспорта страна получала порядка $3 млрд — сопоставимо с ценами за сталь и ферросплавы.

Целинные земли Казахстана стали засевать в середине 50-х, урожайность была невысокой, не сравнить с южными регионами России, но за счет больших площадей посевов стали снимать большие урожаи. Вклад целины в начале 60-х доходил почти до половины от общего объема собранного зерна. Освоение целины стало без преувеличения трудовым подвигом советского (прежде всего русского) народа. Особо отличившимся на этом поприще вручали медаль, которая так и называлась: «За освоение целинных земель».

Целинные земли Казахстана позволяют стране в урожайные годы продавать зерно на экспорт.

Целинные земли Казахстана позволяют стране в урожайные годы продавать зерно на экспорт.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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