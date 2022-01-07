Александр Проханов: Если бы в Казахстане победила бы улица, мы потеряли бы всю Среднюю Азию

Политолог, писатель Александр Проханов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Александр Андреевич, вас – с наступившими праздниками! С Рождеством!

- Я тебя обнимаю также, Саша. Спасибо!

- Вот я хотел кое-что уточнить: мы же с вами тоже в какой-то степени казахи, казахстанцы. Я вот, например, в Оренбургской области родился и жил.

- Ну, а у меня глаза такие - узковатые. Такие - щелки, но очень зоркие.

- Да. Я тоже замечал. Скажите, вот то, что сейчас там - в Казахстане - происходит, это напоминает наши госперевороты, которые возникали, - тоже в связи с двоевластием, но - не удавались. Я имею в виду и август 91-го, и октябрь 93-го.

- Нет, но госперевороты… Они, конечно же, похожи друг на друга, потому что связаны с появлением войск, в эти госперевороты вмешиваются недовольные толпы... А народ всегда недоволен, во всех странах. Будь то Россия, Франция, Америка или Казахстан.

А похожи они - эти самые госпереворота - только тем, что связаны с хаосом.

- С чем-чем? С хаосом?

- С хаосом, да. А в недрах каждого хаоса - свои структуры, свои мотивации. Казахстанский хаос, он определяется тем, что вот эта вторая власть, которую создал Назарбаев, - ей не удалось прикрыть его истинное влияние на всю евразийскую политику. - Ах, так? И с чем же она была связана?

- Эта политика была связана с удалением и ущемлением российских интересов. Казахстан - хоть и не явно, но - все в большей и большей степени становился «не российским». Пока что - еще не антироссийским, но уже - и не российским. В Казахстане были очень сильны несколько мощнейших центров влияния.

- Это каких же?

- Конечно, очень сильны были англичане, которые довольно активно действовали. Доминировали уже и проамериканские тенденции. И - китайские тоже. Туда же залезла еще и Турция. В меньшей степени, но - и она залезла.

- А куда же?... И что же - Россия-то?

- Вот все эти все центры, Саша, так или иначе, Россию выдавливали. Русские силы, прорусские элементы были разгромлены. Националисты - русские - посажены в тюрьмы, а пророссийские элементы - выдавлены из Казахстана. И уехали кто куда. Многие из них - в Россию.

Так вот, по существу, все эти центры, связанные с построением двоевластия, о которых я тебе говорил, они и создали очаги хаоса в Казахстане.

И, в результате, президент Токаев стал жертвой всех этих интриг. Он был вынужден обратиться к Путину за приглашением ОДКБ. И ОДКБ ввело свои войска в Казахстан...

А такие антирусские, прозападные, прокитайские элементы в силовых структурах, в частности, госбезопасность и МВД, они оттуда устранены, потому что армия, МВД и КГБ там совершили прямое предательство. Они сдавали свои учреждения, свои штаб-квартиры, свое оружие всем восставшим.

- А теперь что?

- Теперь в Казахстане мы наблюдаем замену антинародных сил - на силы нормальные, в том числе - на силы ОДКБ.

Это огромная победа Путина, огромная победа новой стратегии. Переворот не удалось совершить… Если бы этот он удался, если бы победила так называемая улица, то с российским влиянием во всем этом регионе, не только в Казахстане, но и везде: в Таджикистане, в Киргизии, в Туркменистане, в Узбекистане - было бы покончено. Мы бы потеряли Среднюю Азию.

- А теперь?

- Мы ее не потеряем. Влияние России над Средней Азией сохраняется. Сейчас для русских очень большая задача – удержать эту победу. Не дать этой победе рассосаться и уплыть из рук.

Так что, эта операция в большей степени напоминает крымскую.. Таково мое суждение, основанное, скорее, не на личном опыте, а на тех источниках, которые у меня есть в сферах, принимавших участие в этих событиях.

- А в каких сферах? Ну, в Казахстане, да? Я так понимаю?

- Нет. В ОДКБ, там есть люди, которые занимались и занимаются аналитикой всех этих событий. Которые внимательно следят за поведением казахских силовых структур, армии. А так же всего политического ареала, в недрах которого происходят вот эти вот события.

- То есть, там влияние Проханова чувствуется тоже, да? В принципе...

- Оно чувствуется, но оно очень часто соприкасается с влиянием Гамова. (смеётся) И поэтому эти два очень мощных влияния, они сначала с некоторой настороженностью смотрели друг на друга, но потом они объединились и оказалось, что это идентичная точка зрения.

- Ага.

- И поэтому в районе Алма-Аты, в районе стадиона, там, кто знает, есть такой особняк очень красивый трехэтажный.

- Да!

- Это штаб-квартира Гамова и Проханова.

- Да, точно, а я-то думаю, где же моя штаб-квартира?... Понял. Значит, - если серьезно, у вас, в принципе, оптимистичный взгляд? Значит, в ближайшие дни, недели там восторжествует здравый смысл?

- Там восторжествуют русские интересы. Ведь русские после 91-го года все время отступали, они все время уходили.

Первое их контрнаступление состоялось с походом десантников в Приштину. Это крохотный такой, тактический успех, который показал, что как бы умершее, остановившееся русское сердце, все-таки, еще бьется.

Вторым, конечно, очень мощным актом в этом плане был Крым. Затем - поддержка Донбасса. Сирийская кампания. И ещё - приход русских миротворцев туда вот, в Карабах.

Это были все акты, связанные с русским наступлением. И сейчас это наступление подтвердилось в Казахстане. Оно будет, наверное, еще и в Белоруссии очень скоро. Оно, кстати, в Белоруссии тоже проявилось очень мощно во время уличных беспорядков.

Моя-то мечта, ты знаешь, я – русский империалист...

- А то!

- И моя мечта – восстановление великих русских пространств. Я думаю, что идея Русского государство – Белоруссии и России, а так же Союзного государства – Казахстана и России, она не за горами.

- Ура!

- Ура!

- Я вас обнимаю! Еще раз с праздником!

- С праздником!