Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой избил скандалиста Алексея Панина

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков Фото: СОЦСЕТИ

Внук Аллы Пугачевой нокаутировал Алексея Панина, известного своими одиозными заявлениями в адрес россиян. Драка между Никитой Пресняковым и актером произошла в Москве при полном аншлаге.

Внук Аллы Пугачевой нацепил повязку на голову и надел специальные шорты. Алексей Панин облачился по полной программе. Впрочем, это не помогло 44-летнему актеру защититься от ударов противника.

Во втором раунде под дикие вопли болельщиков Никита Пресняков нокаутировал Панина. Опьяненный победой, Никита дерзко высказался: "Я сделал то, что хотела сделать давно вся Россия".

Алексей заметил, что происходящее в октагоне - всего лишь шоу. "В театральном институте нас учат тому, что должен быть конфликт. Каждое событие - это конфликт. Каждая сцена - конфликт. Не надо верить всему тому, что вы видите", - сказал, как отрезал, скандальный артист.

Напомним, внук Пугачевой в середине декабря 2021 года устроил словесную перепалку с Паниным. Актер тогда раскрыл подробности своей личной жизни. "Я выхожу, чтобы с Никитой показать красивый бокс, не профессиональный. Я хочу бросить и отойти», - заявил артист на пресс-конференции поп-ММА-промоушена "Наше Дело".

Ранее между звездами состоялся наряженный диалог, в ходе которого артист признался, что спит с мужчинами. "Все, что про меня есть, это выложили в Сеть, а не я сам. В чем проблема?!" - поинтересовался дерзкий Алексей.

Стоит отметить, что в настоящее время Никита Пресняков неизлечимо болен. Врачи обнаружили у певца полипы желчного пузыря. Это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, происходящие из желчнопузырного эпителия. В большинстве случаев течение болезни бессимптомное. "Называется холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания", - поведал Никита.

Он добавил, что вылечить болезнь нельзя. Ему предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительную потерю веса. "Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты", - отмечал Пресняков-младший.