Визит Веры Брежневой к Максиму Галкину обернулся скандалом Фото: СОЦСЕТИ

Вера Брежнева в последнее время редко появляется на публике. В карьере певицы наступило временное затишье, а личная жизнь давно не бьет ключом. На днях артистка решила развеяться и пришла в гости к Максиму Галкину. Правда, без скандала не обошлось.

Вера Брежнева встретилась у Максима Галкина с 19-летней тиктокершей Юлией Гавриловой. Беды ничто не предвещало. Артисты обсуждали музыкальные новинки и делились своим мнением по поводу современных хитов. Однако в какой-то момент звезде "ВИА Гры" не понравилось, что шоумен фамильярно и пренебрежительно обращается со своими гостями.

Вера потребовала от Галкина проявлять к приглашенным больше уважения. 39-летняя артистка начала публично отчитывать мужа Аллы Пугачевой за хамство и неприемлемое, с ее точки зрения, поведение.

"Почему всех называешь Юлька, Анька? Мне не нравится, когда так называют людей. Можно просто Аня... Юля, Юлечка, но Юлька - это дворовая какая-то история", - сказала Брежнева в эфире очередного выпуска YouTube-шоу "Музыкалити".

Галкин попытался сгладить конфликтную ситуацию. Он учел замечание Веры и после этого стал называть гостей по имени-отчеству. В студии стали обсуждалось прозвища артистов.

Так, Гаврилову друзья в шутку величают "Юлька-Шпулька". А Брежневу в детстве называли: "Верулька-хорошулька".

"А в «ВИА Гре» тебя как называли? Верка вечная?" - уколол артистку Галкин. Брежнева, к удивлению всех, ответила на это смехом.

А вот когда выяснилось, что Юлия в 19 лет ездит на Rolls-Royce, певица опешила. Она поднялась со своего места со словами: "Ну ладно, ребята, я пошла дальше зарабатывать на Rolls-Royce".

Кстати, у Галкина, как выяснилось, тоже есть Rolls-Royce. По документам элитная иномарка принадлежит Пугачевой. "Да ладно? Я просто чувствую себя лишней на этом празднике жизни", - огорошила Брежнева.

Стоит отметить, что ранее Максим Галкин признался, что сознательно раздувает скандалы в своем шоу. Один из самых громких конфликтов, закончившийся взаимными оскорблениями, случился во время эфира Ларисы Долиной и блогерши Вали Карнавал. Лариса Александровна даже уже обвиняла Галкина в непорядочности. Она несколько раз порывалась уйти из студии, потому что физически не могла слушать "пение" Карнавал, однако всякий раз Максим ее удерживал. Артистке очень не понравилось, что ее использовали для того, чтобы хайпануть и привлечь к себе внимание.

"Как всякий ведущий шоу я, естественно, хочу драматургию, конфликтов. Ну это было бы сейчас странно, если б я сказал: «Да что вы, я хотел бы, чтобы они всегда были дружны!» Моя цель, чтобы на этой программе две стороны были максимально искренними, чтобы они не подстраивались, у каждого своя правда", - сообщил Галкин в эфире шоу "Вечерний Ургант".