Сводка по коронавирусу в мире за последнюю неделю, по состоянию на сегодня, 8 января 2022 года: 300 миллионов жителей нашей планеты не понаслышке узнали, что такое COVID-19

Кривая заболеваемости резко пошла вверх и в США. Фото: REUTERS

Статистики американского Университета Джона Хопкинса подтвердили, что в первые дни наступившего, 2022 года количество зафиксированных в мире случаев заражения COVID-19 достигло с начала пандемии 300 миллионов и продолжает расти рекордными темпами.

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Аналитики Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что «омикрон»-штамм коронавируса вызывает менее тяжелое течение болезни, нежели «дельта». Но это вовсе не означает, что «омикрон» не опасен. Кроме того, в ВОЗ уверены, что «омикрон» - не последний штамм COVID-19, с которым предстоит «познакомиться» человечеству.

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В ЮАР, «познакомившей» мир с «омикроном», волна пандемии, вызванная этим штаммом, пошла на спад. По оценкам южноафриканских вирусологов, как минимум, половина населения страны переболела (в т.ч. и бессимптомно) «омикроном». При этом, по сравнению с предыдущими волнами, количество госпитализаций снизилось на две трети, а показатели смертности от COVID-19 упали в десятки раз.

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Британских военных направили на помощь гражданским медикам: в больницах королевства – нехватка персонала, клиники перегружены из-за рекордного числа заболевших коронавирусом.

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Австралия была своеобразным рекордсменом по срокам полного локдауна: почти год жители крупнейших городов Зеленого континента были лишены свободы передвижения, границы страны были плотно закрыты. Но все это не спасло австралийцев от «омикрона», и теперь в Австралии к концу этого месяца ждут пика очередной волны заболевания. Власти вновь вводят ограничения. Так, например, отложены несрочные хирургические операции в больницах, а в клубах и пабах запретили петь и танцевать.

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Израильские медики признали, что в стране началась пятая по счету волна эпидемии коронавируса. Согласно отчету Министерства здравоохранения Израиля, 40% зараженных COVID-19 – представители возрастной категории 0-19 лет, и только 9% – старше 60 лет.

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Кривая заболеваемости резко пошла вверх и в США. Там так же существенно возросло число госпитализаций с COVID-19 среди детей в возрасте до 5 лет.