В 2022 году россиянам впервые придется заплатить налог на вклады Фото: Shutterstock

Налог на вклады миллионеров появился в России в 2020 году. Его ввели в рамках борьбы с пандемией. Практически под шумок. Действовать он начал с 2021 года. А заплатить в первый раз придется уже в наступившем году. Объясняем, что это за налог, кто под него попадет и сколько придется заплатить в бюджет государству.

ЧТО ИМЕННО ОБЛОЖАТ НАЛОГОМ

Если считать упрощенно, небольшой налог заплатят те, кто держит в банках больше миллиона рублей. Его начислят на сумму процентов, которые человек получит от банка. Ставка – 13%. Как стандартный налог на доходы физических лиц. Правда, есть налоговый вычет. Он зависит от ключевой ставки, которая применяется на 1 января соответствующего года. Формула довольно простая. Но, чтобы понять реальный размер налога, любознательному вкладчику нужно открыть свой онлайн-банк и сесть с калькулятором.

КАКАЯ ФОРМУЛА

В законе прописан так называемый «необлагаемый процентный доход». То есть определенную сумму вы можете получить в виде процентов от банка и не платить с нее ни копейки. А все, что свыше, уже будет обложено по ставке в 13%. Необлагаемый доход рассчитывается как произведение миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ. На 1 января 2021 года она составляла 4,25% годовых. Значит, по итогам 2021 года налогом не будет облагаться процентный доход в 42,5 тысячи рублей.

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Допустим, у вас в двух банках лежит 1,5 миллиона рублей. В виде процентов по вкладам и накопительным счетам в 2021 году вы получили 55 тысяч рублей. Таким образом подоходный налог (13%) нужно будет заплатить лишь с 12,5 тысячи рублей. Государству придется отдать 1625 рублей. Важный нюанс – налоговая будет суммировать ваши доходы во всех банках. Поэтому уйти от налогообложения, распределив средства по разным банкам, не получится.

КАКИЕ ДОХОДЫ СЧИТАЕТ НАЛОГОВАЯ

Считаются только процентные доходы по вкладам и накопительным счетам. Кэшбеки и прочие бонусы по программам лояльности таковыми не считаются. При этом есть исключение для счетов до востребования. Если ставка по тому или иному рублевому счету ниже 1% годовых, то налог с этих доходов государство брать не будет. Хотя оставлять деньги на таком счете специально, чтобы не платить налог государству, - довольно глупо. Гораздо выгоднее получать более высокий процент (хотя бы 5 – 6%) и делиться с бюджетом седьмой частью этого дохода, чем держать деньги под нулевую ставку и смотреть, как их съедает инфляция. Еще раз напомним, налог государство берет с процентов, а не со всей суммы вкладов.

КАК И КОГДА ПЛАТИТЬ

Самое удобное в новом налоге – что под него не нужно будет заполнять декларацию. Он дополнит список имущественных налогов (на дома, землю, квартиры и машины). ФНС к концу января получит от всех банков информацию о выплаченных процентах вкладчикам. Сведет ее воедино. Проведет несколько математических операций и выставит счета всем налогоплательщикам (в конце лета - начале осени). Уведомление придет по почте или в личный кабинет на сайте налоговой и в портале госуслуг. Его нужно будет лишь оплатить. Срок лояльный - до 1 декабря 2022 года.

ЧТО СО ВКЛАДАМИ В ВАЛЮТЕ

Они тоже подпадают под действие закона. Но ставки по ним настолько невелики, что вряд ли это сильно увеличит ваш налог. В начале прошлого года ставки были нулевыми, а сейчас выросли до 0,5 – 1% годовых. Но все равно это в десять раз меньше, чем по рублевым вкладам и накопительным счетам.

ЕСЛИ ОТКРЫЛ ВКЛАД В 2021 ГОДУ, КОГДА ПЛАТИТЬ НАЛОГ?

Тут все зависит от того, когда именно вам выплачивают проценты. Если каждый месяц, то налоговая учтет все поступления, которые были в 2021 году. Если раз в год, то проценты вам начислят уже в 2022 году. Значит, налог с этих доходов нужно будет заплатить на год позже – в 2023-м. Там, кстати, будут действовать другие условия. Ключевая ставка ЦБ на 1 января 2022 года составила 8,5% годовых. Значит, до 85 тысяч рублей выросла и необлагаемая сумма процентного дохода. Держите это в уме, когда будете открывать вклады в этом году.