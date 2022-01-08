Протесты в Казахстане: последние новости на 8 января 2022 года

Мы продолжаем следить за событиями в Казахстане Фото: REUTERS

Мы продолжаем следить за событиями в Казахстане, где с начала нового года продолжаются массовые протесты, обернувшиеся беспорядками. Сайт kp.ru собрал последние новости о протестах в Казахстане на 8 января 2022 года.

Ситуация в Нур-Султане и Алма-Ате стабилизируется, силовики обеспечивают правопорядок на улицах, по которым ранее прокатилась волна насилия. Антитеррористическая операция продолжается, в МВД Казахстана отчитались о задержании более 4 тысяч террористов по всей стране. Готовится возобновление авиасообщения: из Минска в Нур-Султан вылетел первый за несколько дней борт "Белавиа". Власти Актау сообщили, что международный аэропорт города начнет работу 8 января.

Вечером в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что беспорядки в Алма-Ате устраивали около 20 тысяч «хорошо обученных» террористов, причем бандиты атаковали город «шестью волнами».

По его словам, Казахстан столкнулся с хорошо подготовленными за рубежом террористическими группами. Они действовали организованно, ими командовали из единого центра. Некоторые из террористов говорили не на казахском. Президент подчеркнул, что переговоров с террористами не будет:

- Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин. Мое твердое убеждение: никаких переговоров с террористами, мы должны их уничтожать.

Тем временем министерство внутренних дел Казахстана обнародовало имена семерых полицейских, погибших в ходе массовых беспорядков в городе Тараз, Алма-Ата и в Жамбылской области. В списке погибших правоохранителей – капитан полиции Сланбеков Рахат, старшина Камбетов Ринат, старший сержант Асылханов Ален, младший сержант Алмасов Нурболсын, прапорщик юстиции Ержанов Ербол, а также рядовые полиции Кайсаров и Аманов Айбат.

В пятницу, 7 января, президент России Владимир Путин провел ряд телефонных переговоров со своими коллегами из соседних государств. На повестке дня стояло обсуждение ситуации в Казахстане, где акции протеста за несколько дней переросли в массовые беспорядки. В частности, глава российского государства в этот день несколько раз говорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили обстановку в республике, совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка и безопасности граждан Казахстана.

Тем временем миротворцы из числа сил Организации договора о коллективной безопасности приступили к выполнению задач в Казахстане. Как заявили в Министерстве обороны России, военнослужащие ОДКБ не участвуют в боевых мероприятиях силовых органов республики. Их задача - помочь в обеспечении безопасности стратегических объектов, в то время как восстановлением правопорядка занимаются метсные силовики.

Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев высказался о ситуации в стране. Он заявил, что одной из причин беспорядков в Казахстане стало предательство ряда высокопоставленных чиновников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чиновники в Казахстане знали о грядущей войне кланов и массово удирали за рубеж

Заявление Токаева о «заговоре силовиков» все расставило по местам. Но Алма-Ата остается без телевидения и продуктов, люди начинают паниковать, передает спецкор kp.ru Владимир Ворсобин (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Спецкор «КП» с улиц Алма-Аты: На проспекте трупы, их не убирают. Зевак отгоняют пулеметными очередями

Крупнейший город Казахстана проснулся после бурной ночи зачисток бунта. И пришел в ужас (подробности).

МНЕНИЕ

Бунты в Казахстане — репетиция перед Россией

Обозреватель kp.ru Сергей Мардан рассуждает, какие уроки надо вынести Кремлю из того, что происходит у партнера по ЕАЭС (подробности).