МИД РФ ответило на слова Блинкена о миссии ОДКБ в Казахстане: американский гость - хуже бандита

В МИД России высказывания госсекретаря США по трагическим событиям в Казахстане назвали "хамскими" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МИД России в благодушной манере отреагировал на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о российских миротворцах в Казахстане. Но ответ российских дипломатов довольно точно характеризует всю сущность внешнеполитической деятельности Америки.

Напомним, в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил во время пресс-конференции по поводу трагических событий в Республике Казахстан. Решение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести в страну миротворческий контингент американский дипломат оценил ехидной репликой: "Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности. Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей", - говорится в ответном комментарии МИД России.

Остается надеяться, что он заставит госсекретаря США Энтони Блинкена сдерживать свою манеру шутить по поводу трагических событий в мире. Даже если он не признает легитимность ответа на проявления терроризма сразу нескольких держав.