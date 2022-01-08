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Политика7 января 2022 23:26

Почему украинцев покоробили слова Зеленского канцлеру Австрии "про тесные взаимоотношения"

Земляки потребовали от главы украинского государства принести извинения
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Соотечественники потребовали от президента Украины извинений

Соотечественники потребовали от президента Украины извинений

Фото: REUTERS

В Киеве увидели по телевидению фрагмент встречи Владимира Зеленского с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. И слегка обалдели от услышанного. То, что сказал президент, до глубины души покоробило простых украинцев.

Это заметил киевский политик Максим Гольдарб: "Меня настолько покоробила фраза Зеленского на встрече с австрийским канцлером о том, что наши народы связывают давние тесные исторические отношения. Почему покоробила? Называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины — Галичине, близкими историческими отношениями, по-моему, свинство".

Об этом Гольдарб заявил прямо в эфире телеканала "Первый казацкий". Гольдарб явно не пропускал уроки истории и хорошо знает о чем говорит.

Дело в том, что до включения части сегодняшних украинских земель в состав Русского царства в 1654 году, никакой там государственности не наблюдалось. Только после возвращения левобережной Украины в состав Русского царства там прекратились набеги степных племен. Земли к западу от Днепра надолго остались под правлением европейских держав: Княжества Литовского, Речи Посполитой, Австро-Венгерской империи. Как рассказывал в 1991 году будущему корреспонденту «Комсомолки» будущий депутат Верховной Рады Украины от фракции «Народного фронта» Дмитрий Тымчук, который уже тогда профессионально искал истоки украинского государства: «хозяева» с Запада начали насильно смешивать народы. Брали наиболее крепкого малоросса, давали ему какую-нибудь польскую крепостную. Все это подогревалось рассказами о том, что именно такое смешение удачных генов давало лучших рабов: крепких детей, которые, повзрослев, могли долго работать в поле и не болеть. Сейчас украинский истеблишмент называет потомков этих людей "рагулями". Что за слово такое?

Этому слову лет 150. И пошло оно еще с тех времен, когда вокруг города Львова стояли польские, а затем австро-венгерские часовые с ружьями. Они строго контролировали проезд в город, где жили поляки, евреи, армяне, русские. Никаких украинцев в переписях до 1918 года там даже не упоминали.

Так, вот. Перед часовым стоял шлагбаум, жердь которого опускалась на торчащую из земли рогатину. Крестьян, которые подходили к "рогатке" днем, в город не пускали. Входить они могли туда только ночью, чтобы оставить под дверью господ свежий хлеб, масло, творог и мясо. Утром они должны были покинуть город, чтобы не смущать его жителей смрадом и некультурным поведением.

Если господ качество продуктов устраивало, то следующей ночью курьеры находили у дверей деньги. Со временем таких курьеров во Львове стали называть "рагулями". Именно за это обидное прозвище до Великой Отечественной войны "рагули" шли в бандеровцы, а во время оккупации устроили господам массовый террор во Львове и соседних городах Западной Украины.

Признал рагулей лишь Владимир Ильич Ленин в 1919 году, который и создал Украинскую ССР. После падения Австро-Венгерской империи украинский народ получил государственность, язык, права и переселился в города, которые раньше видел только трудовыми ночами.

И сегодня слово "рагуль" можно услышать от отдельных украинских господ за границей. Именно так они оценивают своих земляков, когда слышат от них русскую речь или суржик. А порой они так обзываются, чтобы просто подчеркнуть свое более благородное происхождение. Без сомнения, именно к таким господам и относит себя господин Зеленский.

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