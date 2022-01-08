Протесты в Казахстане 8 января 2022: прямая онлайн-трансляция

Мы продолжаем следить за событиями в Казахстане Фото: REUTERS

Ситуация в Казахстане, где с начала нового года продолжаются массовые протесты, обернувшиеся беспорядками и погромами, все еще неспокойная. В нескольких городах республики Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с протестов в Казахстане 8 января 2022 года.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь заявил, что переговоров с террористами, которые устраивали беспорядки и погромы в разных городах республики, быть не может, бандиты подлежат уничтожению.

Кроме того, министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что на территории страны было задержано около четырех тысяч террористов, причем самое большое число задержаний произведено в Алма-Ате, где пресечена деятельность свыше сотни «деструктивных элементов». Как подчеркнули в МВД, некоторым из задержанных грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 января на улицах Алма-Аты начались бои и перестрелки. Власти республики сообщили, что во время беспорядков в городе пострадали сотни людей, в том числе более 300 сотрудников правоохранительных органов.