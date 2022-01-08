Российские самолеты продолжают перебрасывать миротворческие силы в Казахстан

Самолеты военно-транспортной авиации России продолжают перебрасывать миротворческие силы в Казахстан Фото: REUTERS

Самолеты военно-транспортной авиации России продолжают перебрасывать российских миротворцев с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей в Казахстан, где воздушные суда с миротворческими силами приземляются на аэродромах «Алматы» и «Житыген», сообщает пресс-служба Минобороны России.

В сообщении уточняется, что созданная российским оборонным ведомством воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, а подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения.

«Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач», - говорится в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые акции протеста в Казахстане продолжаются с 2 января, а к вечеру 5-го января стало известно, что президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой о помощи. Ответная реакция была положительной, и Россия направила в республику подразделения ВДВ. Однако миротворческие силы там будут заниматься не подавлением беспорядков, их задача – обеспечивать охрану стратегических объектов, а правопорядок на улицах городов восстанавливают местные силовики.

По словам Токаева, миротворческий контингент из числа сил ОДБК останется в Казахстане, пока ситуация в стране не стабилизируется.