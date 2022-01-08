Когда-то самая известная «русская» депутат израильского парламента теперь моет посуду в тюрьме

Фаина Киршенбаум до последнего настаивала, что не получила ни шекеля в обход закона. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экс-депутат парламента (Кнессета) и бывшая заместитель министра внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум начала отбывать срок в женской тюрьме.

Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы, а тюремная администрация отправила работать на кухню.

Израильские СМИ со ссылкой на сокамерницу Киршенбаум рассказали, что празднование Нового года в тюрьме прошло превосходно – в камере было много вкусной еды, веселое настроение и даже русские песни. Правда, вместо шампанского в бокалах дамы наслаждались газировкой в пластиковых стаканчиках, поскольку правила тюрьмы запрещают употребление алкоголя.

Не радовалась только 66-летняя Фаина – она никак не может привыкнуть к изменению своего статуса.

– Ей позволили готовить пищу для праздника, а она готовит и плачет. Мы старались ее подбодрить, спели несколько песен на русском языке, но это не сделало ее счастливей, – рассказала одна из сидящих с Киршенбаум женщин.

Летом прошлого года окружной суд Тель-Авива приговорил депутата 18-го и 19-го созывов Кнессета, бывшего генсека партии «Наш дом – Израиль» Фаину Киршенбаум к 10 годам тюремного заключения, признав виновной в многочисленных коррупционных и налоговых преступлениях. Сама экс-депутат вины не признала и до последнего продолжала настаивать, что не получила ни шекеля в обход закона.

Тем не менее, суд отклонил все апелляции защиты Киршенбаум, и с 15 декабря она начала отбывать наказание в женской тюрьме «Неве-Тирца», расположенной в израильском городе Рамла.

Примечательно, что до Киршенбаум, родившейся в украинском Львове и репатриировавшейся в Израиль в 1973 году, на кухне этого же исправительного заведения трудилась Ципи Рафаэли - мать супермодели Бар Рафаэли, экс-подруги голливудского актера Леонардо ди Каприо. Ципи Рафаэли была приговорена к 16 месяцам лишения свободы за мошенничество с налогами.

В 2013 году Киршенбаум, занимавшая тогда пост зам. министра внутренних дел Израиля, давала интервью «КП».