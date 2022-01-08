Отставка на пользу: Майк Помпео сбросил 40 килограммов лишнего веса

Майк Помпео до... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-госсекретарь и экс-директор ЦРУ США Майк Помпео, известный своей непримиримой позицией по отношению к России, за последние полгода буквально изменился до неузнаваемости – он сбросил 40 килограммов лишнего веса и заявляет, что чувствует себя счастливым.

По словам Помпео, все началось в середине июня прошлого года, когда он увидел, что его вес достиг 300 фунтов (136 кг). Именно тогда он сказал своей жене Сьюзен: «Сегодня тот самый день» и принялся за оборудование небольшого спортзала в подвале своего дома.

На протяжении последних 6 месяцев политик, по его словам, спускался в свой тренажерный зал по 5-6 раз в неделю в среднем на полчаса. При этом он не использовал услуг персонального тренера или какую-то определенную систему упражнений.

За полгода с помощью физических нагрузок и правильного питания, которым в основном озаботилась его жена, Помпео сумел сбросить 90 фунтов лишнего веса (почти 41 кг). Из боязни, что лишние килограммы вернутся, он не рассказывал никому о своих усилиях, а в соцсетях его фотографии стали комментировать с предположениями о серьезном заболевании, возможно, даже раке.

...и после! Благодаря поддержке семьи, экс-госсекретаря США просто не узнать! Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Помпео признался, что борьба с лишним весом преследовала его всю жизнь, однако в бытность госсекретарем США он не мог себе позволить заниматься собой – было слишком много работы и постоянная нехватка времени, а голод частенько приходилось утолять фастфудом.

Вместе с тем, Помпео заявил, что не готов отказываться от посещения любимого ресторана или семейных застолий.

– Для нашей семьи еда – это время, когда мы собираемся вместе. Мы - итальянцы, и нам нравится собираться за хорошей едой из макарон, хлеба, сыров и десертов. Мы по-прежнему будем наслаждаться этими большими обедами с семьей и друзьями, за исключением того, что я буду парнем, который говорит: «Да, я возьму салат», – рассказал политик в интервью New York Post.

После победы Джо Байдена на президентских выборах в США Майк Помпео стал сотрудником медиакорпорации Fox News, кроме того он возглавляет организацию CAVPAC, которая занимается популяризацией консервативных ценностей и продвижением кандидатов-республиканцев в Сенат США.