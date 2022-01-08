Американские журналисты отодвинули границу Украины к Волгограду

Украинские военные все ждут вторжения России. Фото: REUTERS

В то время, как внимание всего мира приковано сейчас к событиям на Казахстане и предстоящим переговорам о безопасности в формате Россия – США и Россия – НАТО, Украина оказалась на задворках мировых интересов. Такое положение совершенно не устраивает Киев, ушедший из фокуса, но не нравится и "независимым американским СМИ". И американская газета The New York Times решила исправить ситуацию, попытавшись вернуть "агрессию России" в центр внимания мировых СМИ и общественности.

Редакция газеты составила и опубликовала карту расположения российских войск, "готовящихся к вторжению на Украину". С одной стороны, это, конечно, позитив, потому что до сих пор уже состоявшаяся "агрессия России" не внушала Западу никаких сомнений, а теперь, получается, что "вторжение" только готовится. Но это противоречие нисколько не смущает редакцию одного из ведущих американских изданий.

Примечательно, что карта дислокации российских частей составлена американскими журналистами не только с помощью военных аналитиков и данных спутниковой разведки, но и с привлечением украинских чиновников и экспертов. Уже этого фактора вполне достаточно, чтобы поставить "карту подготовки вторжения" под сомнение. Но американцы решили не останавливаться. По их данным, стотысячная группировка российских войск, которая и будет "вторгаться" разбита на десяток основных групп. Одна из которых дислоцируется под Ельней в Смоленской области (от которой до украинской границы чуть ли не 300 километров), вторая – под городом Клинцы в Брянской области (тоже около 100 км. от места дислокации до границы). Еще три группы находятся в Воронежской области, а две - относительно недалеко от границы России с ДНР и ЛНР. Но самая изюминка на этой вишенке на тортике – это мощная группа российских войск около Волгограда и не менее мощная концентрация артиллерии возле города Кореновск Краснодарского края, от которого до Украины порядка 300 километров с хвостиком.

Карта составлялась с помощью данных спутниковой разведки, военных аналитиков и украинских чиновников и экспертов. Фото: NYT

Все-таки у американцев, получается, не только президенты, путающие Иран с Ираком, а Австрию с Австралией, слабы в географии, а и журналисты также.

И не стоит забывать, что это все та же The New York Times, которая издавна славится своими русофобскими фейками. Так, например, буквально пару дней назад именно это издание заявило о сотнях мирных жертв среди казахского населения, павших якобы от рук российских миротворцев из состава коллективных сил ОДКБ, причем, заявление вышло еще тогда, когда российские подразделения еще находились в воздухе и на территорию Казахстана не прибыли.

Очень знаково, что американские журналисты даже не стали заморачиваться по поводу устранения хотя бы основных противоречий, а кинули обывателю с лопаты свое варево по принципу: "Хавай, что дают". Вполне в духе того же Госсекретаря США Блинкена, заявившего: " Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". В отличие от автора этих слов, Россия уже была в таких гостях. В Стокгольме в 1743-м, в Риме в 1799-м, Берлине в 1760-м, в Амстердаме в 1813-м, в Париже в 1814-м, в Берлине в 1945-м. Входила, наводила порядок, ликвидировала беспредел по отношению к мирному населению. И, кстати, почти всегда в европейские столицы, кроме последнего случая, русские входили под аплодисменты местного населения, а уходили под плач и слезы. Могут ли Штаты похвастать хоть раз чем-то подобным?

Тут волей-неволей, и не только из-за слабых познаний в географии, придется границу Украины выдвигать под Волгоград, чтоб глаз на пятку натянуть.