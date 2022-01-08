Пётр Бирюков: Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в морозы

Система теплоснабжения Москвы включает более 17 тысяч километров тепловых сетей. Фото: М. Мишина/mos.ru

Накануне Крещения (православный праздник традиционно отмечается 19 января. - Прим.) в Москве резко похолодает. «Сегодня в городе -6…-4 градусов Цельсия, существенных осадков не ожидается», - сообщили в столичном метеобюро.

Но уже в ближайшие дни прогнозируется понижение температуры воздуха, а в начале следующей недели в город вновь вернутся крепкие морозы. По данным синоптиков, завтра и в понедельник днем ожидается -7…-5°С, ночью - до -11°С. Во вторник и среду столбики термометров опустятся до -20…-16°С.

Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низких температур.

«Теплоснабжение столицы обеспечивается в штатном режиме, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Городские службы заблаговременно поднимают температуру теплоносителя в системе теплоснабжения на основе краткосрочного прогноза погоды. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме».

Напомним, система теплоснабжения Москвы включает более 17 тысяч километров тепловых сетей. Современное оборудование позволяет быстро реагировать на капризы погоды и регулировать подачу тепла.