«Зачем дочери в 6 лет 13-й айфон? Потому что мы можем себе позволить!»: Бородину, Галич, Гагарину затравили на каникулах за богатую жизнь

Ксения Бородина прилично тратит не только на развлечения наследниц. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знаменитости стараются не нервировать народ своей обеспеченной жизнью. Но скрывать все красивые эпизоды будней невозможно если ты звезда шоу-бизнеса: часть жизни должна быть напоказ, так поддерживается интерес публики к своим соцсетям – он монетизируется, напрямую связан с востребованностью у рекламодателей. Дорогой отдых и покупки часто раздражают людей. Менеджеры звезд чистят обидные высказывания об артистах в их социальных, но удалить все невозможно. Обсуждают красивую жизнь артистов и в телеграм-каналах, и на сайтах СМИ. Редко, но артисты отвечают. Какие красивые картинки из жизни звезд раздражают их поклонников на зимних каникулах чаще всего?

38-летняя ведущая «Дома-2» и звезда «Ледникового периода» Ксения Бородина сначала устроила празднование 6-го дня рождения дочери Теоны (с выступлением Клавы Коки и шоу от аниматоров) – бюджет около 2 млн. руб. А потом еще и на Мальдивы уехала в дорогой отель – с перелетом более 4 млн. руб. Завистников много – критики в адрес телеведущей тоже.

Концерт Клавы Коки - подарок Бородиной на 6-летие младшей дочери. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На день рождение ребенку сама Ксения подарила новый айфон (от 100 тыс. руб.), а гости презентовали брендовые вещи в пакетах из ЦУМа и других дорогих магазинов – подобные подарки предварительно согласовывались с мамой девочки. Получив порцию критики за такую роскошь для ребенка, телеведущая объяснилась. Бородина высказала свою точку зрения по поводу траты своих денег: «Зачем детям макияж? Зачем им столько одежды? А зачем такой большой торт? А почему платье НМ у мамы? А почему такой откровенный наряд? Зачем столько игрушек? А зачем ей в 6 лет 13 айфон? Да потому что это мои дети и моя жизнь! Они не избалованы! Хорошо воспитаны! Потому что у меня есть возможность! Я их мама и буду целовать им задницу и делать для них все, что приносит им удовольствие и радость. Если вы другие родители, то это ваша проблема или счастье. А у вас вот так. Мы не делаем ничего криминального! Я не самая добрая мама на свете и мое окружение это знает, что я могу всегда на место поставить и наказать и лекцию прочитать. Но я люблю своих детей больше жизни. Их праздники - это святое для меня, этот день они ждут с нетерпением, они любят своих детей, любят сюрпризы, это их детство, которое не вернуть никогда. Я не знаю, как сложится их жизнь, но пока я жива, я буду делать для них все что могу и даже больше. Самое ценное для меня – это время с ними, это эмоции их в путешествиях, это наши откровенные разговоры на кухне, в машине наедине, сказки перед сном и все остальное… Если у вас другие ценности и вас задевают пакеты ЦУМ и Диор, так мне вас жаль. Нас это не задевает: они спокойно ходят в Заре и кайфуют от этого, но и дорогие вещи у них есть и будут. Потому что мы можем себе это позволить! И я иногда себе не куплю, а им куплю».

Вот и в отпуск Ксения поехала на школьных каникулах и успела пожаловаться на очень высокие цены на Мальдивы в новом 2022-м году. Но ради отдыха детей Бородина не пожалела денег. Бородина прилично тратит не только на развлечения наследниц. Старшая дочь Бородиной учится в частной гимназии, младшая посещает там же детсад – это 800 тыс. руб. за ребенка в год.

34-летняя певица Полина Гагарина с детьми и коллегами отдыхает на Мальдивах. Перелет бизнес-классом по маршруту «туда-обратно» стоит почти миллион рублей, а неделя самого отдыха в два раза больше. Поэтому и упрекают поклонники в инстаграме Гагариной за такие траты. Видимо не знают, что по данным Forbes за год эта звезда зарабатывает $6 млн. (445 млн. руб.). Люди пишут под красивыми фото с отдыха Полины: «Дома то вам не сидится»; «Опять устала? Отдыхайте скромно, не дразните людей, только и знает, что отдыхает, прям шахтер»; «Каждый год на Мальдивы, не надоело?»; «Сидите там и работайте!»; «Никак не на отдыхается!» Гагарина хейтерам не отвечает, но за нее заступаются другие поклонники. По их версии у Гагариной здесь будет выступление для отдыхающих, а значит скидка за проживание.

Ида Галич купила вторую квартиру в Москве. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

31-летняя телеведущая и блогер Ида Галич сделала на Новый год себе королевский подарок – купила квартиру на Новом Арбате. Это вторая квартира Иды в Москве, кроме того, у нее есть загородный дом, где она живет с сыном и родителями. Галич похвасталась покупкой и записала обращение к самой себе: «Пусть твоя новая уютная квартирка в самом сердце Москвы напоминает тебе, какая ты умничка. Здесь не будет старых воспоминаний. Будет бар, красивые бокалы и кабинет, куда ты поставишь свои кубки КВН, повесишь самые красивые обложки и разложишь все свои награды». Трешка площадью 125 кв м в этих домах стоит 75 млн. руб. Стоит отметить, что Галич реже других вызывает зависть. Но есть и такие отклики на покупку квартиры Галич: «Не забывайте, что кто-то рядом пашет побольше вашего и не может купить продукты своей семье вдоволь!»

У Дани Милохина огромная армия поклонников и критиков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

20-летний поющий блогер и звезда «Ледникового периода» Даня Милохин разделил публику на две части: у него огромная армия поклонников и критиков. За последние две недели он успел спеть на «Вечернем Урганте» с Ильей Лагутенко – раскритиковали за то, что Даня пел под фанеру. Отдохнуть в Дубае – в этом случае хейтеры интересовались почему эти два миллиона рублей парень потратил на отпуск, а не на благотворительность. Вернулся и снял ролик о том, как роняет на улице стаканы с кофе - упрекнули за варварское отношение к продуктам. Милохин на критику никак не реагирует, так как для блогеров каждая новая провокация гарантирует рейтинги их роликам в Тик Токе и прочий коммерческий интерес.

Малафеев и Бузова вместе снимались в шоу «Звезды в Африке». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

42-летний экс-футболист Вячеслав Малафеев на горнолыжном курорте в Куршевеле отдыхает с детьми. В одном из местных ресторанчиков он оказался в одной компании с телеведущей Ольгой Бузовой. 35-летняя артистка отдыхает в Куршевеле и встреча с Малафеевым дружеская – вместе снимались в шоу «Звезды в Африке». Вячеслав разместил фото с Бузовой в инстаграме – снимок стал самым обсуждаемым на каникулах. А случилось это из-за того, что Малафеев намудрил с фильтрами и светом на фото. Бузова даже сама пришла в комментарии: «Классный фотошоп. Слава, мне еще замуж выходить!» А народ как обычно возмущался другим: «Интересно получается – «избранным» значит можно по Европам мотаться?»; «Для элиты ничего не поменялось – разъезжают по курортам». Кстати, отдых в Куршевеле в этом году в два раза дешевле, чем при вип-размещении на Мальдивах.