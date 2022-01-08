Пытался поцеловать и лез под блузку: бывший губернатор Нью-Йорка выиграл дело о домогательствах

Расследование деятельности политика было масштабным. Фото: REUTERS

Скандально известный бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо был оправдан судом после рассмотрения дела о сексуальном домогательстве к подчиненным, в котором он якобы был замешан. В свое время эта история привела к отставке Куомо и стоила ему политической карьеры, а ведь многими он рассматривался в качестве реального претендента на пост президента США.

Как сообщает CNBC, дело было закрыто по просьбе прокуратуры, которая признала невозможность доказать правдивость слов потерпевшей - Бриттани Коммиссо, которая утверждала, что Куомо, оставшись с ней наедине, залез под блузку и схватил за грудь. Ранее прокуроры заявили, что не собираются поддерживать обвинения, которые выдвигали другие предполагаемые жертвы экс-губернатора.

Изначально правоохранители настаивали на том, что Куомо неоднократно позволял себе недопустимое поведение в отношении сотрудниц своей администрации, приставал к ним, пытался поцеловать или обнять их, а также делал предложения интимного характера. Все это "создало токсичную атмосферу в коллективе" помощников экс-губернаторов. Куомо, кстати сам в прошлом занимавший должность помощника генпрокурора штата, отвергал все обвинения.

Расследование деятельности политика было масштабным. По данным прокуратуры, против Куомо подали иски 7 сотрудниц его администрации, всего было допрошено 179 человек, а допрос самого губернатора длился 11 часов. Против политика дали показания 11 женщин из его окружения. Одна из них заявляла, что была до глубины души оскорблена тем, что Куомо пошутил, мол, она слишком стара для него. Еще одна божится, что политик предлагал ей сделать татуировку на интимных частях тела, а также спрашивал, был ли у нее секс с мужчинами старше нее.

Одной из жертв считалась 36-летняя Линдси Бойлан, которая занимала пост советника губернатора, во время работы на которого "в команде Куомо царили ужасные нравы", а сама женщина постоянно подвергалась унижениям.

- Губернатор годами подвергал меня сексуальным домогательствам, многие видели это и наблюдали. Я никогда не знала, чего ожидать, выговора на работе или харрасмента из-за моей внешности. Могло быть и то, и другое в одном разговоре, – написала Бойлан в соцсетях.

Несмотря на то, что твердых доказательств виновности экс-губернатора собрано не было, его сразу же завалили требованиями подать в отставку, причем одним из "возмущенных граждан", требовавших ухода Куомо, оказался сам хозяин Белого дома Джо Байден, намекнувший на возможность принудительно снятия губернатора через инициации процедуры импичмента, для которой надо было подключать законодательное собрание штата.

От Куомо немедленно открестились практически все его высокопоставленные однопартийцы и соратники – спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер фракции Демократической партии в Сенате Чак Шумер, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Все они призвали его добровольно покинуть свой пост.

Потом дело перешло от уговоров к уголовному делу. Генпрокурор штата Летиция Джеймс, заявила, что, согласно выводам ее ведомства, Куомо виновен и должен быть осужден в суде.

В результате бывший губернатор решил не рисковать и ушел в отставку в августе 2021 года. Правда сочувствовать ему вряд ли стоит, ведь он во многом стал жертвой собственной политики. Именно в период его правления бюджет штата стала щедрым донором для всевозможных правозащитных организаций, которые за казенные деньги добились того, чтобы в Нью-Йорке в обязательном порядке открывались туалеты для "лиц третьего пола", в начальных школах и детсадах проходили уроки сексуального воспитания для малолеток, а в метро появились плакаты, призывающие квалифицировать не только неосторожное прикосновение, но и сторонний взгляд в качестве сексуального домогательства.