«Живет на вилле с блогером!»: Настя Ивлеева отдыхает в Мексике с мужчиной ее мечты

Настя и Эльдар по мнению поклонников - лучшие друзья и идеальная пара. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

30-летняя Анастасия Ивлеева январские каникулы проводит в Мексике. В курортном городе Канкун телеведущая и блогер сняла виллу, также она подарила отдых здесь маме и брату – для них арендовано жилье рядом со звездой.

В Мексике сейчас тепло: температура воздуха +28 градусов, воды +26 градусов. В эти каникулы многие богатые россияне рванули в Мексику. К примеру, здесь же загорает рэпер Джиган с семьей. Аренда шикарной виллы в Канкуне – от 30 до 40 тыс. руб. в сутки.

Анастасия уделяет время общению и прогулкам с родными. Но большую часть времени развлекается с другом, который составил ей компанию в этой поездке. С Ивлеевой в Мексику прилетел 27-летний Эльдар Джарахов. На ужине, на яхте, на пляже, на вилле – Настя и Эльдар весело проводят время. Блогер Джарахов стал известен широкой аудитории, благодаря треку «Я в моменте», который выпустил с Markul. На днях у Джарахова выходит фит со Стасом Костюшкиным «Просто друг». Намек на отношения с Ивлеевой?

Эльдар с коктейлем - фото сделала Ивлеева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ивлеева прожила в браке с Элджеем три года, их развод в 2020-м стал неожиданностью для поклонников. Настю стали часто видеть в компании Эльдара. Все началось с дружбы и совместной работы Ивлеевой и Джарахова – съемки фильма «Блогеры и дороги», командировки. Настя и Эльдар проводили вместе праздники, ходили друг к другу в гости, появлялись вместе на вечеринках. Никто не воспринимал их как пару: может из-за разницы в росте - Джарахов ниже Ивлеевой на 17 см; а может из-за разницы в доходах. Зато Эльдар харизматичный и с острым умом, а главное - рядом с ним Настя всегда в хорошем настроении.

Они и на свадьбу к Моргенштерну приезжали вместе: тогда СМИ написали «Ивлееву сопровождал Джарахов». Никто всерьез и предположить не мог, что Настя рассматривает Эльдара, как мужчину своей мечты. Прошло пару месяцев и вот мнения в тусовке изменились. «Деньги Ивлеева и сама зарабатывает, а родственную душу найти сложно. Джарахов – мужчина мечты для вечно работающей женщины: знает все нюансы ее творчества, может подсказать, не будет требовать борщей и пирогов. Для всех – это дружба. Но разве не странно, что даже на новый год они вдвоем?» - рассуждают коллеги блогеров.

Настя загорает в Мексике в откровенном купальнике. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для разведенной женщины Ивлеевой отдых с холостяком – компромат. Но ведь Настю давно пора было скомпрометировать: Элджей может приревнует и попробует вернуться. А пока Анастасия и Эльдар весело проводят время, Джарахов даже детокс от соцсетей устраивает. Поклонники блогеров уже делятся мнениями о будущем парочки: «Настя и Эльдар – в моменте счастливы»; «Зажгли и никому не скажут и верно – живите курортным романом. В Москве вернетесь к дружбе»; «Элджей был лучше»; «Замутил с Настей? Красивая пара»; «Как хорошо вам вместе! Лучшая пара – лучшие друзья»; «Женитесь уже! Настю одни Раки окружают – и Элджей, и Джарахов родились в июле!»