В Новый год они раздеваются: скандальное бикини Бородиной, веревочки Бони и идеальная пара для Волочковой

Кто бы мог подумать, что трусы Ксении Бородиной станут причиной битвы с подписчиками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пока мы ели, спали и решались на диету после салатного беспредела, аномально худые для Нового года звезды устроили в Инстаграме битву бикини. И как только не стыдно демонстрировать такое, когда вся страна страдает от переедания!

КСЕНИЯ БОРОДИНА

Бессменная ведущая "Дома-2", которая засиделась на бревне аж на 18 лет, после развода похудела и похорошела. А покоя в душе так и нет: даже в мальдивском раю Бородина умудрилась поругаться с подписчиками из-за... высоких трусов. Мол, ее аудитория так и не поняла, что натягивать купальник выше пупа - во всем мире сейчас самый писк.

ОКСАНА САМОЙЛОВА

Оксана Самойлова с Джиганом и детьми. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самая популярная инстамама страны стабильно раз в месяц отправляется в путешествие - так почему Новый год должен стать исключением? Мексика, фэмили-лук в красных купальниках, счастливые белозубые улыбки - чем не картинка идеальной жизни. Ее изнанка пока лишь однажды прорвалась наружу, но об этом Джиган с семьей предпочитают не вспоминать.

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА

Анастасия Волочкова с банщиком Сергеем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Королева шпагатов улетела на Мальдивы уже в -дцатый раз, но теперь Волочкова не прячет от публики своего избранника. Банщик из Подмосковья, которого балерина увела с "Давай поженимся" прямо из-под носа зазевавшейся невесты, смело позирует рядом с балериной, демонстрируя кубики пресса - идеальный фон для подтянутой Анастасии.

АННА СЕДОКОВА

Анна Седокова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Экс-"ВИА-Гра" вместе с мужем и детьми улетела в Америку. Но быт у бассейна в лучах солнца лишь на первый взгляд кажется простым: для Седоковой это не отдых, а офис, где она до мелочей продумывает свой именной марафон успеха и исполнения желаний. Кстати, сама певица каждый день работает над собственным телом в спортзале, чтобы соответствовать мужу-баскетболисту, который на 10 лет ее моложе.

ВИКТОРИЯ БОНЯ

Виктория Боня. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комплексы из-за растяжек и целлюлита, самокритика, скромность - нет, такого в "Доме-2" точно не преподавали. Выпускница телестройки, отдыхающая в Коста-Рике, на днях заявила, что ее пятая точка (которую публика подозревает в пластическом вмешательстве) наделала шуму не меньше, чем скандальное интервью Собчак с "королевой инфоцыган" Еленой Блиновской. Ну и конечно, по словам Бони, ее формы - заслуга матушки-природы.

ПОЛИНА ГАГАРИНА

Полина Гагарина с дочкой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

За последние дни разве только ленивый не упрекнул певицу в анорексии: ее пляжные фото на Мальдивах разбирают буквально по косточкам, которые якобы просвечивают отовсюду. Чтобы опровергнуть опасения поклонников, Гагариной пришлось носить на руках четырехлетнюю дочь Мию. Поглядите, мол, дорогие: поднять 19 кило для хрупкой, но сильной Полины - вообще не вопрос.

НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Настя Ивлеева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Популярная блогерша вывезла непубличных маму и брата в Мексику. А пока семья наслаждается пляжным отдыхом на берегу Карибского моря, сама Ивлеева каждый день упорно худеет и тренируется. Ее видео в купальнике фанаты уже окрестили "ответкой для бывшего": бедный, бедный рэпер Элджей - сам не ведает, что потерял.

ДАНА БОРИСОВА

Дана Борисова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Некогда популярная телеведущая выбралась на новогодние праздники в Египет, где рискнула без фильтров показать народу свое преображение. Однако, живот, побывавший под скальпелем пластического хирурга, подписчики не оценили. Мол, такие "бугры" и "рытвины" надо прятать в сплошном купальнике, а не щеголять в бикини.