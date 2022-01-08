За маску из "неправильного" материала в Румынии штрафуют на 570 долларов

С 8 января все тканевые маски в Румынии объявлены вне закона Фото: Мария ЛЕНЦ

Штамм "Омикрон" бродит по миру и пугает людей своей повышенной заразностью. Что только не делают власти для того, чтобы защититься от очередной мутации коронавируса, но пока успешно бороться с напастью получается не у всех.

В Румынии решили действовать жестко и быстро. С 8 января все тканевые маски объявлены вне закона, и ношение такой защиты рассматривается как нахождение без маски. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Меры, направленные на сдерживание распространения штамма "Омикрон", можно назвать "драконовскими". В масках должны ходить все, включая детей старше 5 лет, причем если на улице наблюдается столпотворение, то надевать "намордник" придется и вне помещений. Сами средства защиты должны являться либо трехслойной хирургической маской, либо иметь уровень защиты FFP2 и выше.

Тех же, кто будет игнорировать требования безопасности, ждет суровый штраф. Как рассказал глава МВД Лучиан Боде в интервью телеканалу Digi24, полиция и жандармы готовы штрафовать несознательных граждан на 2500 лев (570 долларов) за любую маску, которая не соответствует критериям защиты.

Ужесточение мер борьбы с коронавирусом наблюдается по всей Европе. Во Франции вводится масочный режим для детей с шести лет, а в Австрии обязали все население носить маски типа FFP2 на улице, если невозможно соблюсти расстояние в 2 метра.