Сергей Степашин - о главных уроках беспорядков в Казахстане: Без России бывшим республикам СССР сложновато, хотя они, бывает, и смотрят на Запад

Сергей Степашин, экс-премьер, генерал-полковник Фото: Иван МАКЕЕВ

-... Сергей Вадимович, с наступившим вас Новым годом, с Рождеством!

- Спасибо. Взаимно.

- Почему мы решили вам позвонить? Вы же, насколько мне помнится, в составе миротворческих сил были во многих горячих точках....

- Да, во всех горячих точках, практически – Фергана, Сумгаит, Нагорный Карабах, Баку, Ереван, Сухуми... Это был Советский Союз еще, и это была территория СССР. (Ну, а о российском Северном Кавказе, в частности, о Чечне, я сейчас не говорю.)

- Если сравнивать ту напряженную «советскую» географию с нынешней, и остановиться на Казахстане... Они же нам тоже не чужие - казахстанцы...

- Безусловно. Страна – наш ближайший союзник и стратегический партнёр, плюс - член ОДКБ, входит в СНГ. Да и границы огромные, 7 с лишним тысяч километров.

- Насколько мне известно, когда вы возглавляли силовые структуры и были премьер-министром, как раз в те годы и формировалась эта система ОДКБ.

- Насколько мне известно, когда вы возглавляли силовые структуры и были премьер-министром, как раз в те годы и формировалась эта система ОДКБ.

- Да, это было в 1990-е. ОДКБ создавалась для защиты стран, которые вошли в эту организацию, их территориальной целостности, в том числе - и от внешней угрозы. (Члены ОДКБ, кроме России и Казахстана - Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан. - А. Г.)

Нынешний руководитель Казахстана Токаев сделал вывод о том, что те беспорядки, которые возникли, были массово организованы, серьезно подготовленны не без участия вешних сил, появились элементы внешней угрозы, что очевидно на самом деле. Поэтому, все, что касается применения, в составе ОДКБ, российских сил, соответствует Уставу этой организации.

Ну, а вывод один – без России, видите, пока нашим братьям тяжеловато.

Хотя, иногда они начинают думать, что - уже совсем самостоятельные, и посматривают в разные стороны, вертя головой, - то в американскую, то в голландскую, то еще в чью-то сторону...

А укрепилась структура ОДКБ, конечно, при Владимире Путине, чего там говорить. Когда и армия наша стала совершенно другой, значительно повысилась ее боеготовность. Да и учения проводились, вы знаете, неоднократно - с участием сил ОДКБ.

Кстати, в основном, если обратили внимание, отрабатывалась тактика борьбы с терроризмом. Это была (и остаётся) главная повестка дня в деятельности организации.

То есть, понятно было, какая угроза больше всего может проявляться сегодня, и, особенно там, на юге.

Тем более, уход американских войск из Афганистана, приход Талибов... Это всё сказалось на общей обстановке...

- Какие, на ваш взгляд, задачи сегодня стоят перед руководством Казахстана?

- Прежде всего, полагаю, должна быть проведена серьезная работа по расследованию причин январских событий. (Думаю, руководители и сами это хорошо знают.) И, самые важные вопросы - почему это произошло, причем - так неожиданно?

Кстати, арест бывшего руководителя КНБ - тоже свидетельствует о том, что спецслужбы Казахстана сработали просто неудовлетворительно.

- Арест бывшего руководителя…

- Комитета национальной безопасности (ну, аналога нашего ФСБ, бывшего КГБ, кстати).

- На Западе уже пытаются анализировать, уместно ли было использование сил ОДКБ…

- Пускай посмотрят на штурм Конгресса в Вашингтоне, уместно там было использовать их спецназ или неуместно? Пускай посмотрят на действия Макрона в Париже, когда разгоняли «желтые жилеты» так называемые.

Это же несравнимо, - то, что там происходило, и - что сейчас, в январе, в Казахстане.

Здесь это был настоящий бандитизм (я не побоюсь этого слова), когда захватили весь город Алматы, бывшую столицу. Я там много раз бывал, это красивейший город, кстати говоря.

Людей поубивали, насиловали. Это совершенно подготовленная террористическая операция. Поэтому, те меры, которые были приняты, абсолютно адекватны.

Ну, а что касается Запада, что вы хотите? Чем хуже для России, чем хуже для наших союзников, тем лучше для них. Я сейчас говорю очевидные вещи. Казалось бы, не должно быть такого, ан нет.

Тем более, в январе будут серьезные встречи в Женеве, связанные с нашей инициативой по поводу безопасности России.

Смотрите, в отличие от наших прежних действий (хотя мы - в принципе - тоже, в основном, пытались миром тогда остановить людей - и в Баку, и в Карабахе, и в Сумгаите), здесь ведь функция наших миротворцев, десантников – охрана особо важных объектов. В операциях, связанных с подавлением террористов, участвуют силы Казахстана. Так что, здесь все совершенно очевидно и вполне уместно.

- То есть, силы ОДКБ задействованы только в охране. И что, там - (это ещё одна особенность) - в основном россияне.

- Александр, ну, по 100-150 человек из других республик. Основная сила, конечно, это Россия, наши элитные Воздушно-десантные войска, которые себя показали даже в самый сложный период (я вспоминаю 1990-е годы, Чечню).

- Теперь, кстати, я к вам - как к генерал-полковнику. Как, вообще, удалось так оперативно решить вопрос переброски в Казахстан сил ОДКБ? Ведь, по сути, на это потребовалось всего несколько часов. Здесь же дело не только в Путине, но и в руководителях других стран. Как все так быстро скоординировали, обо всем договорились?

- Все дело в том, что есть уже отработанные механизмы, есть Устав ОДКБ. Надо отдать должное Пашиняну, который сейчас возглавляет совет ОДКБ. Он созвонился со всеми лидерами стран ОДКБ, и оперативно было принято общее решение: ввести в Казахстан войска. То есть, слава Богу, мы научились, действительно, серьезно и оперативно решать, в том числе, такие сложнейшие задачи.

Пускай натовцы поучатся у нас (на всякий случай).

- Да нет, лучше не надо...

Скажите, как долго там, на ваш взгляд, если сравнивать с другими горячими точками на советской карте, могут находиться силы ОДКБ?

- Не готов прогнозировать, я же сейчас не в Казахстане, мне трудно оценивать оперативную обстановку. Они там будут столько, сколько нужно.

С моей точки зрения, судя по той тенденции, которая сегодня наметилась, - активная фаза уничтожения террористов – это, наверное, 2-3 недели. Ну, а дальше уже сам Казахстан, политическое руководство, да и народ республики должны сделать выводы. Это и новое правительство, видимо, и какие-то политические изменения наступят. Скорее всего, уйдут от двоевластия (вы понимаете, о чем я говорю).

- Да, уже ушли.

- Ну, ушли, в принципе. Вообще, двоевластие - это всегда штука плохая. Вспомните 1917 год, чем закончилось двоевластие. В России, я имею в виду, в Российской империи. Куда в свое время входил и Казахстан (на всякий случай).

Ну, и последнее, о чем не могу не сказать. Я направил свое послание митрополиту Алма-Атинскому и Казахстанскому Александру (он возглавляет отделение Императорского православного палестинского общества - ИППО), высказал ему слова поддержки. (Степашин - председатель Императорского православного палестинского общества. - А.Г.) И, что символично, что меня порадовало (если можно использовать слово «порадовало» в этой тяжелейшей кровавой ситуации), - не было нападений на наши храмы. Хотя службу, к сожалению, там не смогли провести в Рождество Христово.

И, конечно, сейчас очень важны вопросы межнациональные, межэтнические.

- Это мы уже перешли к теме положения русских в Казахстане...

- Чего греха таить, ведь при Советском Союзе русские составляли 40 % населения Казахстана, сегодня – меньше 10%. Хороший вопрос для казахстанского руководства.

- И - основные задачи, не только военные и политические, но и - в экономике, социальной сфере, которые стоят сегодня перед Казахстаном? Вы все-таки много раз бывали там, вам знакома обстановка...

- Знаете, я вспоминаю, как Борис Николаевич Ельцин расхваливал Нурсултана Абишевича Назарбаева - за то, как он здорово двинул реформы. Пораздавал, по сути дела, всю энергетику в частные руки – в китайские, голландские, американские...

Я рад, что в свое время нам удалось сохранить государственное влияние на крупнейшие энергетические компании России. Несмотря на те удары, которые пытались нанести по нашей экономике некоторые особо ретивые реформаторы.

- А если конкретно?

- Я имею в виду попытку приватизация «Газпрома» и так далее,

Смотрите, ситуация-то с ценами на газ почему в Казахстане возникла? Ну, понятно, инфляция выросла, это внешние факторы, о которых мы тоже иногда любим потрещать у себя в стране. Частные же компании Казахстана взяли, да спокойно взвинтили цены на газ. Не зря сейчас почти 180 так называемых крупных предпринимателей Казахстана попали под внимательное изучение Следственного комитета КНБ.

В ключевых отраслях экономики, промышленности государство должно иметь свой вес - не только на словах. Для меня это очевидно. Это, кстати, вывод и для нас.

- Спасибо за беседу.

- Да, думаю, можно завершить на этом. И, надеюсь, что больше поводов для таких интервью у нас с тобой не появится.

- Ну, будем надеяться.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Хроники бунта в Алма-Ате: Власть вернулась, открываются магазины, но на улицах - стрельба

Власть вернулась и вошла в город как нож в масло. Грубо, жестоко, словно желая не просто привести Алма-Ату в чувство. А чтоб она запомнила эти дни навсегда.

Средневековье. Утром прохожие с ужасом толпились возле трупов. Один лежал у перекрестка, покрытый брезентом. Второй сидел в автомобиле в 100 метрах от площади. Трупы не убирали до полудня, словно демонстрируя городу: смотрите, думайте (подробности).